LinkedIn加入裁員潮擬減5％人力 美科技業今年已裁逾10萬人

微軟旗下的社群平台LinkedIn計劃削減5％的員工。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，微軟旗下的社群平台領英（LinkedIn）計劃削減5％的員工，預計在週三（13日）通知員工這項消息，原因是公司正在重新組織團隊，並將人員調配到業務成長領域，這將是今年科技業裁員進一步的蔓延。

《路透》報導，LinkedIn網站顯示，這家公司在全球雇用超過1萬7500名員工。目前仍無法確定受影響的團隊。在微軟提交的文件中指出，LinkedIn在剛結束的季度，這家公司收入成長了12％，表明公司在2026年的成長正在加速。LinkedIn主要銷售招聘工具和訂閱服務。

請繼續往下閱讀...

儘管AI可能對軟體產業和相關從業人員帶來顛覆性影響，但知情人士透露，LinkedIn裁員的真正原因並不是因為AI取代工作，而是為了適應市場變化。

不過AI帶來的擔憂仍存在，現在愈來愈多的科技公司正在調整營運，以適應AI發展。例如推特創辦人杜錫（Jack Dorsey）旗下的區塊鏈和支付公司Block在2月宣佈，計劃裁掉近一半的員工。網路服務供應商Cloudflare則在上週宣佈，計劃裁員約20％。外媒先前報導也揭露，Meta計劃在5月進行大規模裁員。

雖然一些AI領域的人士警告，AI可能導致失業，但其他產業高層則認為，技術正在改變工作方式，而不是完全取代他，例如，許多矽谷的軟體開發人員，現在正在利用AI生成程式碼。

追蹤科技產業裁員的網站Layoffs.fyi，今年截至目前為止，已記錄超過10萬3000人的裁員。根據該網站，這一數字已接近2025年全年裁員超過12.4萬人的數據。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法