美債拉警報！30年債拍賣爆冷 殖利率創2007年來首衝破5％

美30年公債拍賣爆冷，殖利率創2007年來首衝破5%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國長天期公債市場拉警報，美國財政部週三（13 日）標售250億美元30年期公債，不僅需求疲弱，最高得標殖利率更衝破5%大關，來到5.046%創下自 2007 年全球金融危機前夕以來首見紀錄，凸顯在中東地緣政治衝突持續上演的宏觀經濟背景之下，通脹與滯脹擔憂捲土重來，市場開始擔憂，高利率環境恐對債市與量化交易策略帶來新一輪壓力。

外媒報導，週三30年期公債最高得標殖利率達5.046%，不僅明顯高於4月的4.876%，更創2007年8月以來，首次有標售殖利率站上5%。

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引發市場聯想，2007 年當年因利率急升、避險模型失靈與槓桿部位連環平倉，最終成為全球金融危機前的重要警訊。

由於此次標售同時出現「尾差 （tail） 」現象，代表投資人要求更高殖利率才願意承接債券。最終得標殖利率較市場標售前交易水準高出0.5個基點，顯示需求低於市場預期。

除了殖利率飆升外，整體認購數據同樣偏弱，此次投標倍數 （Bid-to-Cover Ratio） 降至 2.303，低於 4 月的 2.385，也低於過去6次平均的 2.43，創下 2025 年 11 月以來最低水準。

市場人士指出，近期美國通膨壓力重新升溫，加上市場對聯準會降息預期持續降溫，使長天期殖利率面臨上漲壓力，部分交易員更擔心，目前高利率與高波動環境，可能對依賴風險模型與槓桿策略的量化基金形成壓力。市場開始關注，這場「難看」的長債標售，是否會像 2007 年一樣，成為市場風險情緒轉折的重要訊號。

有著債券市場資深獵手稱號的倫敦標準銀行G10策略主管Steven Barrow預測10年期美債殖利率今年可能觸及5%，雖然該水平並非市場共識的中位數，而是偏逆向、偏鷹派的尾部情境，但在當前油價衝擊、財政赤字、債券供給擴大、海外需求減弱共同作用下，這一預測正在獲得更多可信度。若10年期殖利率真正突破5%，它將不只是債市事件，而會成為全球風險資產估值體系的“分母衝擊”。

如果10年及以上期限的美國公債殖利益率持續上漲，對估值處於歷史高的股票市場、加密貨幣以及高收益率公司債等核心風險資產而言，恐面臨坍塌之勢。

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