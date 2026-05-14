資產逾2000萬爽退！科技新貴嗨喊躺平享樂，6個月後迎殘酷震撼彈。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕「我再也不工作了！」1位38歲、資產超過1億日圓（約新台幣2000萬）的科技新貴加藤達也（化名），提前退休後，原本舒適地住在父母家，沒想到才6個月，父親突然中風，而哥哥則以「你有錢有時間」自私理由，將照顧父親的責任全推給他，面對24小時無償工作，不僅讓他身心疲憊，由於生活全被照顧家人佔據了，讓他崩潰說，原本打算躺平，享受人生，如今卻被困在家中，過著與世隔絕的生活。

日媒報導， “我賺的錢夠我一輩子用了。我本來打算從現在開始好好放鬆一下。”

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加藤達也是1家大型IT公司的專案經理，工作強度大，年收入超過1000萬日圓（約新台幣200萬）。此外，自入職以來，他堅持儲蓄並持續投資美國股票，如今已累積了豐厚的財富，如今他的淨資產已達1億日圓。

根據「4%法則」，1億日圓的資產預計每年可產生400萬日圓（約新台幣80萬）的投資回報。對於單身的達也來說，即使扣除稅款，他每月也能獲得近30萬日圓（約新台幣6萬）的生活費，理論上他可以「從此不再工作」。

達也在身邊的人宣佈“提前退休”，然後回到了位於千葉縣的家中。他的父親正雄（化名）看到兒子銀行帳戶裡的數字後感到驚訝，但他欣然同意和他一起生活。

然而，達也平靜的退休生活僅僅持續了６個月就結束了，由於父親突發中風，雖然活了下來，但左側身體嚴重癱瘓。

事後住在東京的哥哥直樹（化名）回家商討出院後的護理事宜，由於直樹在大型製造業工作，妻子也工作，家裡還有年幼的孩子，而且他還在為償還房貸而苦苦掙扎，因此，當直樹一看到達也時，就用一種不容置疑的語氣說：「對不起，但我得指望你照顧爸爸。我得工作，還得照顧孩子，實在忙不過來。你現在沒工作，所以時間很充裕」。

達也試圖反駁他們荒謬的自私自利的說法，但他們根本不聽，說：“事實是你有錢有時間。”

由於哥哥將照顧父親的責任，全部交給他，他的生活重心也完全放在照顧父親上，包括協助他吃飯、洗澡，處理夜間如廁事宜，以及接送他往返康復中心。

達也崩潰的說，他好不容易提前退休的所有空閒時間，如今卻都用來照顧父親，他覺得自己像是被迫免費工作一樣。

而身體上的疲憊並不是唯一讓達也瀕臨崩潰的原因，他說，辭職後，感覺除了家人之外，他無處可去。他渴望在家庭之外建立聯繫，但還沒來得及細想，生活就完全被照顧家人佔據了，難道我要繼續這樣與世隔絕地生活下去嗎？

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