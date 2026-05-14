在自家廚房創業！從負債630萬衝出「逾8800萬營收」 她親揭翻身心路

從負債630萬衝出「逾8800萬營收」，42歲的巴維什親揭翻身心路。（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕從小就夢想著「透過賣甜點來傳遞快樂」，42歲的巴維什（Bavishi）說，因1次晚宴萌生創業想法，並從自家廚房起步，自製冰淇淋，並利用週六在城裡集市上擺攤，而創業的轉捩點是1位美食專欄作家，將其自創Malai冰淇淋登上主流媒體，讓她成功打入食品行業，為了擴展事業，並開設實體店，她開始透過信用卡循環與親朋好友融資，她一度背負約20萬美元（約新台幣630.2萬）的卡債，不過，隨著事業步上軌道，根據顯示，Malai去年的總銷售額為280萬美元（約新台幣8822.8萬），且在2024年和2025年均實現盈利。

CNBC報導，42歲的巴維什是總部位於紐約布魯克林的冰淇淋公司Malai的創始人該公司成立於2015年，Malai在紐約、費城和華盛頓特區擁有4家實體店，此外還擁有不斷成長的批發和電子商務業務。

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在競爭激烈的市場中，Malai憑藉其口味脫穎而出，這些口味的靈感來自巴維什從小就和父母一起享用的香料和調味料，她的父母從印度移民到美國。

巴維什擁有倫敦政治經濟學院城市規劃學位，此前曾在華盛頓特區的非營利組織「平等權利中心」擔任民權計畫協調員。她說，2014年她在紐約大學攻讀MBA期間，1次晚宴後萌生了創辦Malai的想法：她用廚房裡常用的生薑和八角兩種香料，製作了一些實驗性的自製冰淇淋。

巴維什說，2015年夏天她正式推出Malai冰淇淋時，只用自己日常的伙食費，工作日就在自家廚房做冰淇淋，週六則在城裡的集市上擺攤，並動員了「方圓4小時車程內的所有朋友」來幫忙，用露營用的冰櫃裝著冰淇淋賣，並分發調查問卷讓顧客留下回饋。「我需要確保我的產品有市場，而且我的想法確實可行」。

而真正轉捩點是，1位《紐約時報》的美食專欄作家，這使得Malai首次登上主流媒體。巴維希說，這篇報導「推動」了公司剛推出的冰淇淋品脫裝和冰棒的線上銷售，這些產品都是她親自打包和發貨的。

巴維什表示，從那時起，她開始使用信用卡為Malai的發展提供資金，用於支付食材和共享商業廚房空間的費用，以繼續建立品牌。她補充說，2017年，她利用來自親朋好友的1輪投資中的「少量」資金，在紐約各地開設快閃店和臨時美食廣場，同時也在為Malai的第1家永久實體店尋找合適的店址。

為了在布魯克林卡羅爾花園區開設 Malai 的實體店並進貨，巴維什背負了大約20萬美元的信用卡債務，她稱之為“可怕的”提議，花了大約兩年時間才還清。

為了幫助Malai擴張，巴維什籌集了更多資金，包括2023年的種子輪融資和2025年的過渡輪融資。巴維什表示，公司已累計獲得180萬美元（約新台幣5670萬）的外部融資，其中大部分用於開設新店和擴大生產。她也表示，自己仍然是公司的大股東。

「不花錢就沒有成長，」她說道，並指出Malai多年來一直將擴張置於盈利之上。巴維什表示，在多家實體店「步入正軌」並建立起強大的客戶群後，公司於2024年實現了盈利。

她指出，同年，公司的批發和電子商務業務（包括向雜貨店和Goldbelly等線上零售商供貨）的收入幾乎翻了一番，部分原因是品牌知名度的提高。

巴維什說：「Malai之所以如此與眾不同，是因為我們超越了巧克力和香草的口味」。 我們將小荳蔻、玫瑰、藏紅花和肉荳蔻等口味融入冰淇淋中，這些口味在全國乃至全世界都非常普遍，我們希望將它們推廣到美國主流口味中。

根據CNBC Make It查閱的文件顯示，Malai去年的總銷售額為280萬美元，Malai在2024年和2025年均實現盈利。

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