旺矽被新列入MSCI成份股，第1季每股獲利12.53元創新高。（取自旺矽官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠於AI、高效能運算（HPC）與ASIC市場需求持續強勁，測試介面廠旺矽（6223）受惠測試設備與測試介面產品需求增長，第1季營收達39.33億元，季增2.5％、年增39％；毛利率達59.4％，季增5.6個百分點；稅後淨利12.27億元，季增29.5％、年增69.8％，賺1.25個股本，稅後每股盈餘12.53元，獲利創單季歷史新高。旺矽也成為此次唯一被納入MSCI台灣指數成份股的個股。

旺矽表示，隨著AI加速器與資料中心處理器整合度持續提高，晶片I/O數量快速增加，部分高階AI晶片I/O規模已達數千至上萬個，大幅提高測試技術難度。為了在有限晶片面積內完成大量接點測試，探針卡針距（Pitch）需持續微縮，高密度垂直探針卡（Vertical Probe Card）與MEMS探針卡（MEMS Probe Card）逐漸成為先進邏輯晶片測試的主流方案。

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旺矽指出，AI晶片普遍具備高功耗與高電流特性，部分高階晶片功耗可達數百瓦以上，對晶圓測試階段的電流承載能力與熱管理能力形成更高挑戰。因此，高階探針卡除需具備更高I/O密度外，也需同步提升高電流傳輸能力、低接觸電阻與散熱能力，以滿足AI晶片於高負載環境下的測試需求。

旺矽說明，隨著AI晶片資料傳輸速度持續提高，高頻高速測試的重要性同步增加。探針卡與測試介面需具備更佳的訊號完整度等，AI晶片也大量導入Chiplet架構、2.5D/3D封裝與高頻寬記憶體（HBM）整合，使晶片整體系統複雜度顯著提升，進一步提高晶圓測試與封裝測試技術門檻。

受惠AI晶片測試需求快速成長，旺矽2026年第1季探針卡與相關測試設備產品出貨量創歷史新高。為因應高階AI與HPC晶片測試需求增加，公司持續推動產能擴充，預計2026年將進一步於台灣擴增自製探針產能。

展望2026年，全球AI應用仍將維持高速成長，預期市場對高階測試設備、探針卡與高頻高速測試技術需求預期將維持成長趨勢，在AI、高效能運算與高速資料中心需求持續擴張帶動下，旺矽有信心持續受惠高階半導體測試市場成長。

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