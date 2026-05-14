增設「國防義務特別扣除額」？財政部坦言：直接補助較具實益

財政部書面表示，增訂「國防義務特別扣除額」或提高後備軍人之免稅額，對於不需繳稅或經濟弱勢家庭尚無實益，採行其他非租稅獎勵措施，如直接補助，應較具實益。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕5月是報稅的季節，民進黨立委王定宇近期向行政院提出書面質詢，建議增設「國防義務特別扣除額」或提高參訓當年度所得稅免稅額度，對此，財政部書面回覆表示，增訂「國防義務特別扣除額」或提高後備軍人之免稅額，對於不需繳稅或經濟弱勢家庭尚無實益，採行其他非租稅獎勵措施，如直接補助，應較具實益。

財政部指出，個人綜合所得稅制採量能課稅原則，相關免稅額或扣除額訂定，是維持基本生活所需支出（扣除額）或基本生活費用（免稅額），准予自綜合所得總額中減除，以正確衡量其納稅能力，兼顧憲法所保障基本權。租稅課徵應保持中立性，現行稅制原則上已無提供身分別或職業別租稅優惠，以避免造成差別租稅待遇，以符合憲法平等原則及租稅公平原則。

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財政部表示，民國102年9月23日公告「核釋國軍官兵支領各項給付徵免所得稅規定」，第46點及第47點所列「後備軍人依法召集服現役期間津貼－薪給（俸）、主副食費、主管職務」及「後備軍人依法召集服現役期間－報到及返鄉之交通費及誤餐費」均已屬免稅項目。

另依「後備軍人召集優待條例」第4條、第5條、第6條、第7條及第8條規定，已對於後備軍人包含召集獎金、國軍醫療院所免掛號費、福利站購物、英雄館自費住宿、召集期間給予有薪公假及企業租稅優惠等相關優待。

財政部指出，近年持續優化整體綜合所得稅制，113年度調高幼兒學前特別扣除額及房屋租金支出特別扣除額額度，114年度起調高長期照顧特別扣除額，並調高115年度免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額，綜合各項調整，應有效減輕民眾租稅負擔。

財政部強調，依112年度綜合所得稅結算申報核定統計資料顯示，有302萬戶不需繳稅，占總申報戶44%，增訂「國防義務特別扣除額」或提高後備軍人免稅額，對於不需繳稅或經濟弱勢家庭尚無實益，採行其他非租稅獎勵措施，如直接補助，應較具實益。

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