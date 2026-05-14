美股收盤》科技股助攻！標普那指再創新高 台積電ADR上漲

週三美股漲跌互現。（彭博社）

〔即時新聞／綜合報導〕儘管通膨數據高於預期，聯準會可能繼續維持其緊縮貨幣政策，週三在AI科技類股的上漲提振之下，美股標普500和那斯達克指數扭轉早盤跌勢，再度創下新高，標普上漲0.58%，那指上漲1.2%，道瓊工業指數則下跌67.36點、0.14%，費城半導體指數上漲2.57%，台積電ADR上漲2.52美元、0.63%，收在399.80美元。

綜合外媒報導，美國總統川普已抵達中國，將與中國國家主席習近平會面。川普出發前曾表示，將有10名商界領袖隨行。飛行途中，特斯拉執行長馬斯克在X發文透露，空軍一號上的企業高層只有他與輝達執行長黃仁勳2人。輝達和特斯拉的股價上漲了2.3%和2.7%。其他如美光上漲4.83%、Alphabet漲3.97%、Meta漲2.26%、亞馬遜漲1.62%、蘋果漲1.38%。

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週三科技股表現優於其他板塊，因為伊朗戰爭導致能源價格上漲，引發通膨擔憂，令零售和銀行等其他板塊承壓。

美國勞工部發布的報告顯示，上月生產者物價上漲1.4%，創4年來最大單月漲幅。價格飆升主要是由於荷姆茲海峽關閉導致原油供應中斷，但報告顯示，油價飆升的影響正開始滲透到經濟其他領域，表明通膨上升的趨勢正在蔓延。

道瓊工業指數下跌67.36點或0.14%，報49693.20點。

那斯達克指數上漲314.14點或1.20%，報26402.34點。

S&P 500 指數上漲43.29點或0.58%，報7444.25點。

費城半導體指數上漲300.72點或2.57%，報12017.98點。

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