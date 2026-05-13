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不再過度依賴中國！越南火龍果市場重新定位

2026/05/13 21:59

越南火龍果出口產業在2026年初顯現復甦跡象，需求日益多元化，已不再像過去那樣依賴中國。（歐新社）越南火龍果出口產業在2026年初顯現復甦跡象，需求日益多元化，已不再像過去那樣依賴中國。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕越南火龍果出口產業在2026年初顯現復甦跡象，需求日益多元化，已不再像過去那樣依賴中國。2026年前兩個月，出口總額較2025年同期增長約15%。對中國的出口保持穩定，而印度已成為繼中國之後第二大增長市場，對泰國的出口量較往年增長近3倍。

買家對品質、可追溯性、食品安全和供應鏈穩定性的要求越來越高，促使越南出口商加強對種植流程和品質控制的投入。中國雖佔越南火龍果出口總額的62%，印度和泰國是2026年的「後起之秀」。

隨著火龍果在主要城市越來越受歡迎，印度的需求量增長了約26%。由於價格具有競爭力且供應穩定，白肉火龍果仍然是印度市場的首選品種。

越南富尼農場進出口有限公司的亨利·黎（Henry Le）表示，全球火龍果貿易競爭日益激烈。他指出，中國、厄瓜多、哥倫比亞、泰國和印度等國正成為日益活躍的競爭對手。 中國既是越南最大的客戶，也是其最強勁的競爭對手之一。亨利預測，從長遠來看，越南出口商的競爭策略將從價格戰轉向品牌、品質和可靠的長期供應。

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