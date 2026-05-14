金價「這時候」將達6300美元？引發新一輪熱議

初次上稿05-13 23:02 更新時間05-12 07：06

摩根大通認為，到2026年底，黃金價格可能飆升至每盎司6300美元。富國銀行也將黃金價格預測區間上調至每盎司6100美元至6300美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金在恐慌時期歷來表現強勁，當經濟疲軟、戰亂升級或市場陷入不確定性時，投資者往往會轉向這種貴金屬尋求避險。摩根大通認為，這種需求可能將黃金推向歷史新高。到2026年底，黃金價格可能飆升至每盎司6300美元。富國銀行也將黃金價格預測區間上調至每盎司6100美元至6300美元。

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這項預測在全球金融市場引發了新一輪熱議，並重新激發了投資者對黃金、黃金基金和礦業股票的興趣。這項預測意味著金價較目前每盎司4700至4800美元的交易水準將大幅上漲。

摩根大通預測的核心在於一個主要因素：央行購金。亞洲、中東和新興市場各國都在加快降低對美元依賴的腳步。許多國家轉而增加黃金儲備，以抵禦貨幣波動和地緣政治衝擊。

摩根大通表示，儘管近期市場波動，但該行仍保持樂觀。目前存在持續多元化趨勢，投資者正從紙質資產轉向黃金等實體資產。央行對貴金屬的需求「仍有成長空間」。

摩根大通的研究顯示，各國央行可能在2026年之前繼續每年購買755至800噸黃金。摩根大通全球大宗商品策略主管娜塔莎·卡內娃表示，支撐金價的趨勢尚未耗盡，未來幾年可能繼續推高金價。

其他幾家金融機構也發布了類似的樂觀預測。富國銀行將黃金價格預測區間上調至每盎司6100美元至6300美元，理由是地緣政治不穩定以及投資者對更安全資產的強勁需求。

高盛維持對金價每盎司約5400美元的預測，其依據是各國央行持續增持以及投資者資金流入走強。德意志銀行也重申了其長期目標價位在每盎司6000美元附近。

經濟不確定性不僅影響機構投資者，散戶投資者也越來越多地購買實體黃金產品，例如金幣、金條和金塊。根據美國黃金與硬幣協會的數據顯示，目前只有10.8%的美國人投資實體黃金。相較之下，蓋洛普2025年的一項調查發現，62%的人持有股票。

摩根大通分析師表示，即使投資人行為發生微小的變化，也可能對金價產生顯著影響。該行估計，如果外國投資者持有的美國資產中有0.5%轉向黃金，金價上漲至每盎司6000美元的速度可能比許多投資者預期的要快。

儘管市場情緒樂觀，分析師仍不斷警告投資者黃金價格波動性加劇。 2026年1月底，黃金價格一度接近每盎司5419美元，隨後在幾天內暴跌至約4660美元。近期暴跌凸顯市場承壓期間價格波動之快。摩根大通承認，金價上漲不會是線性的，並警告投資者預期金價將大幅波動。

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