台中孕媽咪快領！Uber乘車補助上線、跨縣市也能搭

Uber 加入「臺中市孕婦乘車補助實施計畫」，使用「台中通 App」可兌換Uber App乘車券。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Uber今（13）日宣布，加入臺中市政府「臺中市孕婦乘車補助實施計畫」，預計將進一步擴大中部孕婦交通照護量能，讓孕媽咪在孕期能享有更便利、安心的移動服務。

此次合作中，Uber與合作車隊將正式納入臺中市政府孕婦乘車補助體系，透過導入更多合作車輛資源，未來，設籍臺中的孕婦除了可在臺中市內使用服務外，也可於苗栗縣、彰化縣及南投縣等營業區範圍內透過Uber App叫車，提升跨區移動彈性。

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除了擴大叫車量能外，Uber也同步強化孕婦乘車安全機制，包括App內建的「安全偏好設定」、「行程分享」、「RideCheck™異常狀況偵測」、「行程錄音」以及「110緊急援助」等功能，讓孕媽咪可即時與親友分享行程狀態，提升出行安心感。

根據臺中市政府規畫，本次補助對象為設籍臺中市的孕婦，或配偶設籍臺中的非本國籍孕婦，符合資格者可獲得總計30趟次乘車補助，單趟補助上限為200元，最高6,000元好孕電子乘車金。

申請與使用方式則全面數位化。孕媽咪可透過「台中通 App」將補助點數，以1：1比例兌換成Uber App乘車券，並於App中自動折抵，享受免刷條碼、免手動輸入的智慧化科技體驗。

隨著Uber App正式加入臺中市孕婦乘車補助計畫，孕媽咪未來除了可搭乘「優步小黃」外，也可依照不同需求選擇「寶寶優步」或「六人座優步」等多元車型，其中，「寶寶優步」更提供適用0至7歲兒童的專業安全座椅，合作駕駛也需完成專屬訓練。

為慶祝Uber App正式上線臺中市孕婦乘車補助服務，Uber也同步推出「早鳥好孕大禮包」。凡符合補助資格，且為前200位透過「台中通 App」兌換Uber App乘車券並完成首趟行程的孕媽咪，即可獲得總價值1000元的乘車優惠，內容包含20組50元乘車優惠序號，使用期限長達6個月；此外，還可額外獲得一組Uber Eats優市滿999元折抵120元優惠序號，進一步提升孕期出行與日常採買便利性。

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