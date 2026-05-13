外資四連賣、股匯齊跌 新台幣貶破31.5元關卡貶值2.6分

由於外資四連賣、股匯齊跌，最新統計，新台幣貶破31.5元關卡，貶值2.6分。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導 〕國際政經情勢，詭譎多變，其中，台北股市今天（13日）外資法人賣壓再起，台股走跌重挫523.82點，收在4萬1374.5點；匯市也同步走貶，新台幣兌美元週三以31.506元作收，與前一交易日比較，台幣匯率貶值2.6分，是一週以來的新低水位。台北與元太外匯市場總成交值，略縮至28.43億美元。

分析師表示，由於美伊談判尚未有具體進展，市場不確定性升溫，另一方面，美國4月通膨升溫速度超乎市場預期，又給原本期待降息的市場信心落空，不利於新台幣走勢表現。

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台股今日面臨沉重賣壓，根據統計，加權指數終場下跌523.82點，收在4萬1,374.50點，跌幅達1.25%，大盤失守五日均線。三大法人動向方面，今日僅投信反手買超256.45億元，包括：自營商賣超302.66億元，外資擴大賣超力道、減碼434.29億元，這也是外資「連四賣」台股。三大法人今日合計賣超480.50億元。

檢視今天匯率走勢表現，新台幣兌美元今天以31.51 元開盤，盤中最高曾經來到31.487元，隨著美元買盤湧現，最低下探31.568元，後來，新台幣回穩，與主要亞幣走勢相近，終場貶勢縮小，收在31.506元。

此外，進一步觀察，主要貨幣今天兌美元表現，根據統計，美元指數上漲0.24%、日元貶值0.21%、新台幣貶值0.08%、韓元貶值0.07%，不過，人民幣則升值0.06%，新加坡幣也升值0.02%。

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