世芯最新私募每股訂價4239元！ 大客戶亞馬遜斥資23.62億全包

美國大客戶亞馬遜再度參與世芯私募案。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠世芯-KY（3661）今日公告董事會2025年第1次私募普通股定價及應募人資訊，去年股東常會通過不超過1500張額度內私募普通股，本次私募增資認購股數為55萬7325股，全由世芯大客戶亞馬遜（Amazon）包下，私募價為每股4239元，亞馬遜斥資約23.62億元，此次是亞馬遜二度參與世芯私募。

世芯近年陸續以私募方式引進策略性投資人，2023年6月緯創（3231）斥資約10億元取得69萬股世芯私募股，持股比0.94%，每股取得平均價格1448元；2024年5月大客戶亞馬遜亦參與世芯私募案，認購股數為22萬4537股，認購價格每股2382元；2024年11月聯發科（2454）旗下聯發資本以每股1627元，斥資7億3215萬元，取得45萬股世芯私募股。

請繼續往下閱讀...

世芯指出，本次私募普通股每股價格之訂定，以不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之八成五訂定之： A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為5310元、5192元及4987元，選擇前五個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為4987元。B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為3706元。以上列兩基準較高者4987元為參考價格。經綜合考量後，將實際私募股票之每股認購價格訂為4239元，為參考價格之85%

世芯表示，該私募案於股東會決議之日起一年內，一年內一次或分次（最多不超過三次）辦理，於5月13日辦理第一次私募後，私募普通股剩餘額度94萬2675股，因在剩餘發行期限內無繼續辦理私募普通股之計畫，故不繼續辦理，本案將提今年度股東常會報告。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法