凱基金前4月稅後獲利175.87億 EPS1.04元

凱基金今（13）日公布4月自結獲利。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）今（13）日公布4月自結財務數據，單月稅後獲利58.98億元，累計前4月稅後獲利175.87億元，每股盈餘1.04元。

在兼顧資本效率與長期發展需求下，凱基金控董事會已通過114年股利分派案，普通股每股擬配發現金股利1元，較去年度0.85元成長18%，達歷年最高。

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凱基金控表示，台股加權指數屢創高點，市場交易動能活絡，集團銀行、證券與壽險事業掌握市場動能，締造強勁的獲利表現。

各子公司表現方面，凱基銀行受惠於存放款規模穩步擴張，淨利息收益持續提升，財富管理帶動手續費收入成長，成為推升獲利的主要驅動力。4月稅後獲利7.82億元，年度累計稅後獲利28.81億元，較去年同期成長27%。

證券業務則受惠於資本市場交投熱絡，經紀、自營、承銷及衍生性商品等業務同步挹注收益。凱基證券4月稅後淨利38.5億元，創單月歷史新高；年度累計稅後獲利97.56億元，續寫同期新高，較去年同期成長368%。

凱基人壽新契約業績強勁，4月保費收入93億元、較去年同期成長45%，其中投資型商品單月業績躍升至去年同期5倍，創5年新高。累計前4月新契約保費收入達345億元，較去年同期成長32%，由外幣與投資型商品雙引擎支撐。

投資方面，憑藉靈活資產配置，並掌握台美股市機會，推升獲利表現。4月份稅後獲利12.89億元，累計稅後獲利60.85億元；加計FVOCI股票已實現資本利得稅後金額約53.44億元，單月調整後獲利66.33億元，前4月累計調整後獲利已達256.58億元，較去年同期成長288%。

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