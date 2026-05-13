Skyworks與Qorvo合併案 公平會放行

Skyworks與Qorvo合併案，公平會不禁止。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日在委員會議後宣布，美國無線晶片廠商Skyworks與Qorvo合併案，公平會依照《公平交易法》第13條第1項規定，不禁止其結合。

公平會說明，Skyworks擬先取得Qorvo 100%股份，再由Skyworks直接全資子公司與Qorvo合併，結合後Qorvo消滅，Skyworks將取得Qorvo 100%股份且直接或間接控制Qorvo之業務經營或人事任免，合致《公平交易法》第10條第1項第1款、第2款及第5款之結合型態，且達申報門檻，依法提出結合申報。

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公平會指出，參與結合事業銷售的主力商品為應用於手機行動通訊的「行動通訊射頻前端產品」及應用於Wi-Fi、藍牙和UWB的「短程連接射頻前端產品」，彼此為水平競爭同業，由於市場上競爭者眾多，參與結合事業結合後仍須面臨來自全球、區域成長型及新興競爭者之激烈競爭，尤其主要競爭同業具備提供涵蓋基頻晶片、系統單晶片與射頻前端產品整合銷售之解決方案，持續於市場上形成競爭壓力，因此結合後，參與結合事業仍受市場競爭之拘束，難有單方提高商品價格，或與其競爭對手相互約束事業活動或採取一致性之行為。

公平會表示，參與結合事業委由我國晶圓製造與封測業者代工，本結合有助於訂單整合，進而對我國代工體系之穩定有所助益；下游網路通訊產品業者，透過競爭性採購及多元採購策略，對參與結合事業形成強大的議價能力，結合後，上下游業者仍保有一定之抗衡力量。

此外，相關市場之採購、銷售、進出口或關稅尚無相關法令限制或貿易障礙，且市場上亦不乏有新參進者憑著新技術進入市場，未有參進障礙之疑慮，故本結合尚不致對我國市場結構及競爭情形產生顯著影響。

公平會最後表示，射頻前端技術應用廣泛，參與結合事業結合後可整合雙方互補性資源，或與其他晶片組供應商合作，強化創新能力，且因投入更多研發投資，亦可提供更廣泛多元的產品組合，將有助促進市場競爭及應用創新，因此該會經審酌相關因素後，依《公平交易法》第13條第1項規定，不禁止其結合。

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