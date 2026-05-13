遠東新加碼美國聚酯廠布局 德州CCP工程持續推進

遠東新指出，依照三方合作計畫，公司將透過子公司，依CCP工程進度需求分批辦理現金增資。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕遠東新（1402）持續深化美國聚酯供應鏈布局，管理層今日召開重大訊息說明記者會，宣布透過子公司 APG Polytech USA Holdings, Inc 投資的關聯企業 Corpus Christi Polymers LLC（CCP），因應德州PTA／PET一貫廠工程推進與營運資金需求，將依工程進度分批辦理現金增資，顯示遠東新持續推進北美在地化產能布局。

遠東新表示，CCP為公司子公司與Indorama、Alpek共同投資設立，三方透過美國破產法院程序，共同標得位於美國德州聖體市（Corpus Christi）興建中的PTA／PET一貫廠，三家公司各持股三分之一。

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市場認為，隨著全球供應鏈區域化與美國在地製造趨勢升溫，遠東新近年持續強化北美布局，除聚酯材料外，也同步擴大再生聚酯（rPET）、食品級包材與高值化材料應用，藉此貼近北美品牌客戶需求，並降低地緣政治與關稅帶來的供應鏈風險。

其中，PTA（純對苯二甲酸）與 PET（聚對苯二甲酸乙二酯）為聚酯產業關鍵原料與材料，廣泛應用於瓶用包材、紡織纖維及工業材料市場。此次CCP案被視為遠東新切入北美聚酯供應鏈的重要布局，也有助於提升公司在美國當地供應能力。

遠東新指出，依照三方合作計畫，公司將透過子公司，依CCP工程進度需求分批辦理現金增資，相關增資案皆經董事會決議通過，並已取得利安達聯合會計師事務所出具價格合理性意見書。

法人分析，近年美國持續推動製造業回流，加上食品包材、消費性產品與民生供應鏈對在地材料需求提升，帶動北美聚酯與包材供應鏈重組。遠東新此次持續推進CCP工程，也反映公司對北美聚酯市場長期需求與在地化趨勢維持正向看法。

此外，在ESG與循環經濟趨勢帶動下，品牌客戶對低碳、可回收與在地供應材料需求同步升溫，遠東新近年也持續結合再生材料與全球產能布局，擴大高值化產品比重，強化全球聚酯與綠色材料供應鏈競爭力。

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