寒舍第1季獲利年增逾1倍 ，EPS 1.3元。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕寒舍 （2739）第1季合併營收14.23億元、年增1.7%，創歷年同期新高，稅後淨利1.19億元、年增109.13%，每股盈餘1.3元。寒舍指出，首季受惠農曆春節聚餐與商務住房需求挹注，加上受台股走揚帶動，金融資產評價表現較去年同期改善推升整體獲利回升。

寒舍第一季餐飲收入達8.74億元、年增4.10%，成為帶動集團整體營收成長的主要動能。台北喜來登餐飲收入5.31億元、年增2.95%，館內各餐廳及宴會業務均維持穩健，其中安東廳延續高端牛排市場布局，首季營收年增逾20%。台北寒舍艾美酒店餐飲收入2.79億元、年增6.32%，受惠自助餐廳「探索廚房」升級改裝後市場聲量延續，加上寒舍食譜與宴會需求回溫，帶動餐飲營運成長。礁溪寒沐酒店餐飲收入5615萬元、年增8.35%，宴會與館內餐飲同步走升，成為營運助力。

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第一季客房收入5.22億元、年減1.71%，主因為台北喜來登去年同期受大型印度MICE團體挹注，客房收入基期較高，加上2026年初起客房陸續進行例行整修，短期影響可售房量。台北喜來登首季客房收入2.64億元、年減1.18%，在國際商務與企業會議客源支撐下，平均房價仍較去年同期提升。台北寒舍艾美酒店客房收入1.32億元、年增1.64%，住房率與平均房價維持高檔；寒居酒店客房收入4547萬元、年增3.99%，受惠松江南京商圈商務差旅與自由行需求。礁溪寒沐酒店客房收入7992萬元，受國旅市場競爭，以及去年同期高基期影響年減10.94%，但餐飲與宴會成長，部分抵銷住宿壓力。

展望第二季，寒舍說，進入母親節、端午節、畢業季與暑期檔期，餐飲聚餐及親子旅宿需求可望延續，將以集團化策略深化營運動能，持續強化通路商品、節慶禮盒、國際名廚交流、主題餐飲企劃及在地食材特色應用，提升品牌話題與來客動能；住宿方面則聚焦國際會展旅遊、商務差旅與暑期親子住房市場，作為第二季營運成長基礎。

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