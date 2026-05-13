網家續虧第12季 子公司21JP申請東京上市

網家第一季續虧。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商平台PChome網家（8044）今日公告第一季財報，其中毛利率15.4%，稅後淨損7974萬元，每股稅後虧損0.39元，合併財報已經是連續第12季單季虧損。

不過，網家表示，其B2C電商本業營收轉為成長及虧損收斂，具體展現2026年營運效能最佳化的初步成效。並主要受惠品牌旗艦新機上市、AI硬體需求升溫，以及遊戲主機與熱門遊戲新作帶動買氣，3C、家電銷售增溫。

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網家也說，公司持續推進OMO創新服務。「PChome超速配」超商快速取貨服務於春節物流繁盛期間維持穩定準時配達率，帶動消費者黏著與回購表現；去年第四季加入uniopen會員生活圈並開通OPENPOINT點數折抵功能後，成功帶動會員綁定與下單轉換，並推升回購意願。

展望後市，面對產業競爭環境，網家表示，將秉持審慎樂觀的態度，持續強化結構性體質與營運韌性，並穩健推進子公司海外戰略價值。今日網家也宣布，子公司二十一世紀金融科技（21JP）將申請日本東京證交所掛牌上市。

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