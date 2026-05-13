玉山銀、北富銀董事會通過參與投資美國融保機制 皆出資2500億美元

台北富邦銀行今董事會通過參與「支持企業投資美國融資保證機制」。（圖由北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕繼5月8日玉山銀行重訊宣布董事會通過參與國發會所規劃的「支持企業投資美國融資保證機制推動方案」，台北富邦銀行今天董事會也通過，兩家出資金額同樣為2500萬美元。

國發會表示，目前確定有八大行庫、7家民營銀行共15家銀行參與「支持企業投資美國融資保證機制推動方案」，確定參與的銀行絕大多數都已簽訂MOU，僅剩1、2家內部程序還在進行。而像玉山銀和北富銀速度快，已通過董事會，也有的銀行尚在等待行政院正式核定方案後再送董事會，但最後都須經此程序。國發會也期待有更多銀行加入。

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目前「支持企業投資美國融資保證機制推動方案」已陳報行政院，希望本月底前完成核定，屆時所有參與的銀行將依據方案正式簽約，委託輸出入銀行所設立的國家融資保證中心辦理融資保證業務，並舉行啟動儀式，此方案即可正式上路。

玉山銀指出，配合政府支持企業赴美投資，帶動業務發展並創造多元商機，玉山銀行可藉由參與「支持企業投資美國融資保證機制推動方案」，取得融資保證，降低授信風險。

北富銀則表示，如發生賠付案例，由本行與國發基金依出資比例共同分攤。如出資額不足支應履行款項時，由本行與國發基金依出資比例補足。

兩家銀行皆表示，實際內容依正式簽訂契約為準。

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