保瑞首季營運逆風 EPS僅0.21元 兩大策略確保營運動能

保瑞首季EPS僅0.21元。圖為保瑞董事長盛保熙。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕保瑞藥業（6472）今（13）日公布2026年第一季財報，歸屬於母公司業主淨利為2583萬元、每股稅後盈餘0.21元，較去年同期的11.28元明顯衰退。保瑞表示，首季雙引擎事業面臨階段性逆風，包括美國學名藥市場於1至2月出現價格與需求波動，影響子公司Upsher-Smith營收較最近四季平均下滑；同時，旗下馬里蘭州無菌針劑廠依計畫進行半年度檢修，由於無菌針劑廠固定成本較高，對單季獲利造成壓力。

保瑞首季營運為近八年來最弱的季度，不過保瑞強調，CDMO（委託開發暨製造服務）業務接單動能依舊強勁。截至3月底，未來12個月在手訂單增加至3.15億美元（近新台幣99億元），較2025年底的2.64億美元明顯攀升。此外，董事會於日前通過以總對價1.225億美元（約新台幣38.5億元）收購美國上市公司MacroGenics旗下CDMO業務，交易完成後在手訂單將進一步提升至約3.75億美元，將立即為保瑞CDMO事業注入新動能，其穩健的3組客戶量產訂單與充沛的潛在合作案亦可望開啟接單綜效。

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保瑞進一步指出，第一季CDMO業務含內部訂單營收年減24.62%、季減30.15%，主因反映前述馬里蘭無菌針劑廠工作天數減少及加拿大廠進入淡季，屬公司營運計畫中已預期的例行週期。且自3月起，集團營收與獲利已逐步回穩，尤以美國Maple Grove廠區顯著的接單動能回溫，保瑞策略投資可望陸續於未來12個月發酵。

保瑞董事長盛保熙表示，公司目前已為2026年訂出兩項策略優先事項：第一，將505（b）（2）新藥研發專案移轉至權益法持有之轉投資保豐生技，降低股東於早期研發及法規風險的曝險與資金消耗；第二，整合Upsher-Smith業務開發與醫藥事務團隊，以系統性方式評估授權引進、共同推廣及補強型併購機會，驅動產品線的複利成長。

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