森崴首季虧損、淨值轉負 每股虧損6.73元

正崴（2392）、永崴控股（3712）及森崴能源（6806）昨日聯袂召開重大訊息。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕正崴（2392）、永崴控股（3712）及森崴能源（6806）昨日聯袂召開重大訊息，永威投控財務長林坤煌表示，受森崴能源子公司富崴能源承包台電離岸二期風場，因認列預期合約損失，慘遭銀行收回約35億元資金額度，無法支應寶崴海事持續營運，再度需認列背書保證等相關損失，森崴能源首季虧損達18.49億元、每股虧損6.73元，同時，森崴淨值轉虧、為負1.82億元。

森崴能源表示，去年依會計準則及審慎原則，認列富崴能源台電離岸二期風場預期合約損失，會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」查核報告，致使部分授信銀行主張依授信合約加速條款辦理，或於授信到期後不予展延，總計被抽走35億元，致整體財務結構遭受到巨大衝擊，營運週轉金明顯不足。

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同時，風機安裝廠商要求富崴預付全部預估工程款及其單方所主張的增額款項，兩筆款項皆須由台電履約爭議調解案件的55億元追加款中保留支應，使森崴短期資金調度壓力遽增，無法支持新加坡寶崴海事繼續營運，而寶崴海事亦無能力償還欠款，森崴能源與富崴能源需認列背書保證相關損失，今年第一季財務報告淨值轉為負數。

森崴能源強調，接下來透過引進策略投資、資產活化與處分、爭取展延活化資金、成本控管與樽節四大方式改善財務結構，公司會持續推進台電離岸二期工程，確保如期如質完工，並與台電、金融機構、供應商及各合作夥伴保持密切溝通，降低外部因素對營運影響。

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