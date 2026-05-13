中華電信：衛星訂單逾10億元 AI營收翻倍

「2026中華電信數位創新應用系列賽」開跑。（中華電信提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕「2026中華電信數位創新應用系列賽」開跑，今年聚焦海地星空、人工智慧、運動科技、資通安全、創新永續等創新應用領域，並設立「AI創新特別獎」與「海地星空特別獎」。中華電信指出，目前AI相關營收翻倍成長，衛星訂單規模逾10億元，而預期2029年推出Pre-6G應用試點，走向6G時代。

中華電信董事長簡志誠說，海纜與衛星業務的投資已經開始回收，在包含端設備、頻寬/電路出租、資安加值與應用服務等，營收明顯成長，其中，OneWeb就約770個點需裝設user terminal，後續在低中高軌衛星陸續推進下，整體衛星訂單已逾10億元，將在未來分期履約。

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中華電總經理林榮賜則指出，隨台廠夥伴海外建廠，積極推動AI方案落地，再加上之前國網中心、NTT、智邦等展示全光網路串接下的算力協作，可帶動多地應用下，相關AI應用的營收已經有近翻倍的高成長。

簡志誠指出，中華電也積極布局6G，除既有的5G外，會新增感知網路、AI、NTN，並推動全光網路、Edge AI，逐步對應6G需求。林榮賜進一步表示，2030年被視為6G商用節點，業界將以5G-Advanced與Pre-6G逐步銜接，而中華電2029年前後可望推出Pre-6G應用試點。

今年是中華電信數位創新應用系列賽」第24屆、累積逾200萬人次參與，而本屆系列賽涵蓋「智慧創新應用大賽」、「5G加速器徵選活動」及「FunPark童書星創獎」3大賽事，總獎金破幣226萬元。

中華電表示，5G加速器每年選入約8至9家，累積輔導逾80家新創業者，與中華電業務協作超過20家，之前會從加速器團隊中挑選與中華電信業務具協同者進行投資，而目前中華電投資工具多元，可透過基金夥伴投入，如益創基金、台杉基金等。

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