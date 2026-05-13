不是靠正職！她曝靠「5種收入」畢業第1年就賺進450萬

Carissa Ferguson在畢業第1年建立了5項收入來源，年收入超過14.4萬美元。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名主修音樂劇的年輕演員，在畢業後選擇打破傳統「單一正職」的就業模式，透過同時經營5種收入來源，在競爭激烈且生活成本高漲的環境中，成功於畢業後第一年創造約14.4萬美元（約新台幣450萬元）收入，也反映出Z世代正快速轉向「多重收入」生存策略。

外媒報導，Carissa Ferguson畢業於戲劇相關科系，並未選擇等待穩定劇團合約，而是同步建立自由接案、表演、內容創作等多元收入結構。其中，她透過自由接案平台Fiverr承接配音、文案與內容製作工作，成為主要收入來源之一；同時，她也參與舞台劇演出，包括近期在《Mary Poppins》劇中飾演角色。此外，她還經營Podcast節目，分享表演者如何建立可持續職涯。

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Carissa Ferguson表示，多重收入結構讓她能在不同工作機會之間自由切換，當演出空檔增加時，可依賴接案收入維持穩定；而當自由接案減少時，劇場演出又能補足收入缺口，使整體財務不再依賴單一來源。她強調，這種模式讓她能更專注於創作，而不必因生活壓力而放棄藝術機會。

報導同時指出，這並非個別現象。人力管理平台Deputy針對數千萬工時數據分析後發現，Z世代已占美國多重就業族群約55%，創下十多年來最高比例。在英國，多重就業者中Z世代占比更高達67%，顯示「多職並行」正成為新常態。

調查也顯示，經濟壓力是主要推力之一。房價與租金持續上升，使67%的Z世代表示難以負擔住房成本，租金支出甚至占去平均收入約3成。在此背景下，越來越多年輕人選擇以「收入分散」方式降低風險。

自由接案平台Fiverr的調查亦指出，超過6成Z世代認為單一薪水已不足以確保財務安全，甚至有過半數受訪者認為傳統全職工作模式將逐漸被取代，形成所謂「單一薪水焦慮」（single-paycheck panic）。

分析指出，這種轉變不僅是收入結構的改變，更反映年輕世代對經濟不確定性的回應。相較於過去依賴單一雇主的穩定模式，Z世代更傾向主動建立「收入拼圖」，透過多重工作來源分散風險。

對Carissa Ferguson而言，5種收入來源不只是經濟策略，也是一種職涯自由度的保障。她認為，與其等待穩定工作帶來安全感，不如自行打造穩定本身。

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