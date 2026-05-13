勞動部重建中心驚爆論文抄襲 勞動部回應了

勞動部重建中⼼執⾏長李柏昌遭爆博士論文抄襲。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部重建中⼼執⾏長李柏昌遭爆博士論文抄襲，甚至是「博士抄碩士」，勞動部今日回應表示，目前靜待學校的學倫調查結果，李柏昌去年已自勞安所以公務人員身分辦理退休，後至重建中心協助，日前以勞工身分，自重建中心離職。

今日有媒體報導，勞動部轄下財團法⼈職業災害預防與重建中⼼執⾏長李柏昌，遭爆論⽂涉抄襲，畢業於⾼雄應⽤科技⼤學（現為⾼雄科技⼤學）博⼠的李柏昌，⽇前遭⼈檢舉博⼠論⽂涉嫌抄襲他⼈的碩⼠論⽂，不但近3分之1內容與原作相同，竟連標點符號都⼀致。

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勞動部今日指出，重建中心在去年5月重新改組時，原本自勞安所退休的李柏昌即表示，因生涯規劃，希望來協助1年完成階段性任務後就可進入人生下個階段，勞動部也尊重其意願和規劃。

因此，執行長李柏昌先前於勞動及職業安全衛生研究所以公務人員身分辦理退休；今（115）年5月，於財團法人職業災害預防及重建中心以一般勞工身分辦理離職。

對於李柏昌學位論文問題，勞動部表示，李柏昌收到學校論文說明通知時，第一時間即向重建中心董事長李健鴻報告，勞動部長洪申漢也在第一時間了解。

目前學校仍在相關學倫調查當中，勞動部尊重大學之學術專業調查及程序正義，同時也尊重當事人應有的一切制度權益。

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