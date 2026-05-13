豆府餐飲首季每股盈餘4.08元 創同期歷史新高

連鎖餐飲集團豆府（2752）今天通過第一季合併營收為新0.96億元，年增率為9.45%；稅後淨利為1.09億元，年增率6.17%，每股盈餘為4.08元，創同期歷史新高。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖餐飲集團豆府（2752）今天通過第一季合併營收為新0.96億元，年增率為9.45%；稅後淨利為1.09億元，年增率6.17%，每股盈餘為4.08元，創同期歷史新高。

豆府表示，因應集團持續拓展優質門店的經營方針，豆府旗下主力品牌「涓豆腐」，4月於台中漢神洲際百貨5樓，也開出豆府今年首家新門市，該門店也是豆府餐飲集團創業以來，第100家門市。

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下半年消費旺季，包含7月份開始的暑假，8月份的父親節，進入第4季後，也有百貨商場周年慶，以及年末聖誕節聚餐消費旺季，這對於整體餐飲產業以及豆府餐飲集團而言，都是正向動力。

豆府餐飲集團今年除目標年度新增門店數有雙數位成長外，也將集團人才發展與招募作為核心項目之一。除提供每年1月及7月員工調薪/晉升機會外，更有1年4次的季績效獎金，來積極爭取並留住人才。

有了充足人才，加上緊跟潮流且活潑有趣的行銷策略，搭配豆府旗下包含韓、日、泰、越、台等各類型特色餐點，來建構起豆府「亞洲風味專家」之集團長期發展藍圖。

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