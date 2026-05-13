史上最旺第1季！長榮航空EPS 1.53元

長榮航空第1季EPS 1.53元。（長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕 長榮航空與合併子公司2026年第1季合併營收605.16億元，較去年同期增加10.1%；稅後淨利82.68億元；每股稅後盈餘1.53元，創歷史同期新高。

第一季營收中，客運營收402.98億元，較去年同期增加新台幣38.85億元，年增10.7%，長榮航指出，第一季客運市場受春節、寒假，以及春季旅遊需求帶動，美加與東南亞需求持續暢旺；歐洲受中東衝突影響，帶動搭機需求成長；東北亞在棒球賽事與賞櫻旺季推動下，價量齊揚；港澳大陸航線亦維持熱度。首季全航線載客率84.1%，旅客數年增10.1%，客運單位收益提升0.9%。

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第一季貨運營收132.44億元，較去年同期增加5.16億元，年增4.1%，長榮航說，航空貨運受益於AI伺服器及半導體需求持續強勁，整體貨運需求暢旺，推升貨量及運價。1~3月貨運運能年增5.7%，載貨量年增2.0%，貨運單位收益年增0.9%，整體貨運營收年增4.1%。

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