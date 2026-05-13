裕日車3年將導入8款新車 年銷量拚回到1.35萬輛

裕日車（2227）今天再次宣告Re-shaping Plan品牌啟動計畫，預計3年內發表8台全新車型和5款小改款車型，年銷量將由今年1萬3200輛成長至1萬3500輛。（裕日車提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕日車（2227）今天再次宣告Re-shaping Plan品牌啟動計畫，預計3年內發表8台全新車型和5款小改款車型，年銷量將由今年1萬3200輛成長至1萬3500輛。

裕日車副總李昌益表示，裕日車未來3年國產車和進口車將並重，今年要回歸基本面、明年穩定成長、2028年重返榮耀。

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未來3年在產品策略上，將陸續建構完整的產品布局，並聚焦新能源化與車型價值提升，包含：Core Models核心主力車型，X-TRAIL、SENTRA與KICKS等主力產品將透過配備升級強化競爭力。

Growth Models成長戰略車型則聚焦新能源與新世代SUV市場，包含QASHQAI e-POWER、KICKS e-POWER、LEAF與新世代X-TRAIL等車款，作為未來品牌成長動能。

Partner Models積極評估導入美規車型如PATHFINDER、ROGUE及MURANO，滿足戶外休閒、多功能與生活風格需求；Heartbeat Models心動與性能車型則包含FAIRLADY Z與SKYLINE等代表日產性能文化與品牌熱情的指標性車款。

在提升顧客體驗上，裕日車將推動通路升級計畫，預計於2026年至2027年完成9個全新旗艦形象據點建置，並同步升級銷售顧問制服、專業接待流程與品牌咖啡服務體驗，逐步建立新世代品牌服務標準。

此外，NISSAN同步啟動銷售菁英聯合招募計畫，即日起至6月中旬，邀請優秀人才加入全國經銷體系，提供首年月薪4.5萬元起、完整專業培訓及儲備主管養成制度，持續強化第一線品牌服務能量。

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