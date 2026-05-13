陽明第1季EPS0.41元 看好旺季貨量回升

陽明第1季EPS0.41元。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明海第1季合併營業收入386.61億元，稅後淨利為14.36億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.41元。陽明指出，第一季市場平均運價較去年同期下修，加上船隊調配受中東戰爭局勢干擾等綜合因素影響。

陽明指出，面對市場不確定性，持續改善業務布局與成本競爭力，將掌握五一節後出貨需求復甦及傳統旺季商機，持續拓展貨源、提升船期準確率與艙位利用效率、靈活船隊調度以提升市佔率並強化營收表現；而因應業務成長需要，陽明海運亦進行貨櫃汰舊更新計畫，藉由新造自有櫃提供客戶更環保安全之運送服務，同時降低維修與租櫃成本。

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展望2026年經貿發展趨勢，陽明表示，地緣政治風險及貿易政策變動仍為主要不確定因素，依據國際貨幣基金（IMF）4月份世界經濟展望報告指出，因能源價格大幅波動及地緣政治不確定性擴大，全年全球經濟面臨挑戰，預估成長率放緩至3.1%；另S&P Global最新資料顯示主要國家製造業PMI指數維持在50以上之擴張區間，雖面臨能源價格飆漲與供應鏈延滯，製造業仍維持一定韌性。

整體航運市場供需方面，依據Alphaliner報告，2026年預測需求成長2.5%；供給成長3.8%，約161萬TEU新船運力交付。然而，航商基於航行安全持續採取繞道措施，吸收部分運能，以及應對中東情勢變化調整航線配置等因素，有助於因應船噸供給增加之壓力。

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