誤按冷氣「魔級按鈕」電費破萬！ 能源署示警家中另藏吃電小怪物

除濕模式堪稱變頻冷氣的「魔級按鈕」。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕不少民眾誤以為以冷氣機代替除濕機可以少一台機器耗電，不料除濕模式根本是變頻冷氣的「魔級按鈕」，原本一期千元的電費可暴漲破萬。經濟部能源署提醒，以約客廳大小的9坪空間來算，冷氣機開除濕模式的功率高出功率就「差了10倍」，此外，電熱水瓶也是家中另一個吃電小怪獸，耗電量相當於一台中小型冰箱。

近期網路討論，變頻冷氣的除濕模式其實比直接開除濕機更耗電，有網友指出，由於怕貓咪中暑因此家裡都是整天開著冷氣，電費一期（2個月）最多約3000元，某天發現冷氣切換至除濕模式一樣會涼爽而且還可以除濕，結果收到帳單驚見電費竟然破萬。

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能源署組長高淑芳指出，實驗是以約客廳大小的9坪空間來算，冷氣機開除濕功能時的耗功率是1至2.1kw，在同一空間除濕機的耗功率則是約0.116kw，大概差了快10倍。

能源署長吳志偉指出，千萬不要以冷氣的除濕模式代替除濕機，電量會差很多，由於冷氣通常不具備精準的濕度，因此壓縮機會長時間高速運轉，不會比直接開除濕機省電，也提醒民眾要選購符合空間效率的除濕機機型，原理就是「壓縮機才不會一天到晚都在轉」，此外，除濕機的濾網也要定期清理，可以更省電。

吳志偉續指，家電常見的另一個「吃電小怪獸」就是電熱水瓶，他自己也是到能源署上班後經同仁提醒才知道，電熱水瓶是全天持續加熱，耗電量相當於一台中小型冰箱，一般家裡會使用電熱水瓶是因應嬰幼兒沖泡奶粉的需求，但小孩長大後用的機會也不多，因此家裡改用快煮壺搭配保溫瓶，省電同時也能達到長時間保溫，「節電也是省荷包」。

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