微程式攜手Rollingtrans 推AI版電子紀錄器進軍北美市場

微程式（7721）今（13日）宣布，與美國合作夥伴Rollingtrans正式展開策略合作的5年計畫。（微程式提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕微程式（7721）今（13日）宣布，與美國合作夥伴Rollingtrans正式展開策略合作的5年計畫，共同推動美國電子紀錄器（ELD）的AI智能升級與商務拓展，歷時18個月開發的AI版ELD，已在今年第一季進行第一階段的訂單交付，公司預期有助拓展美國市場業務發展。

微程式表示，將以既有車聯網系統整合、軟體平台與資料服務的研發能力，結合 Rollingtrans在美國車隊客戶、通路與在地營運經驗，快速切入北美市場，拓展海外營收來源，提升公司中長期成長動能。

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微程式表示，美國商用車隊對合規管理與營運效率的需求持續升溫，ELD已從「合規裝置」轉變為車隊管理的重要數位演算基座，進而延伸至車輛調度、維保、油耗與行為分析等大數據分析應用，並帶動車隊管理的長期訂閱與加值服務全方位的機會。透過這次合作，雙方將在產品、交付與市場拓展上緊密協作，提供車隊更完整、可擴充的智能解決方案，建立長期客戶黏著度。

微程式指出，電子行車紀錄裝置（ELD）的需求，建立於美國聯邦汽車運輸安全管理局（FMCSA）明確的法規基礎上。依規定多數須記錄駕駛工時與勤務狀態（RODS）的商用車駕駛與承運業者，原則上皆須使用合規的ELD，僅於少數情況（如短途營運）得適用例外。在路邊檢查與定時稽核機制下，未依規定使用ELD將面臨罰則、停駛風險及經營中斷，進而提高整體運營成本。因此，ELD已由法規遵循工具，轉化為車隊營運不可或缺的基礎設施，形成具長期性與韌性之剛性需求。

就市場規模而言，全美商用卡車約1,430萬輛，承擔約73%貨運價值與65%貨運重量，顯示公路運輸於經濟體系之核心地位。在此基礎上，ELD不僅具高度滲透潛力，更是車隊數位化之關鍵入口。

微程式表示，ELD市場兼具法規驅動與營運升級雙重動能。透過ELD可延伸發展車聯網與數據服務，以訂閱制商業模式，建立長期穩定成長曲線。合作綜效將聚焦在地通路 、研發平台，加速落地與擴張。對公司成長的助益則是建立北美落地模式，推進海外營收與規模化能力，強化拓展國際市場。

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