指標豪宅大跳水2》多戶豪宅換手 獲利普遍不亮眼

前最貴豪宅「帝寶」、屋齡已達20年。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕近期北市屋齡10年以上的豪宅陸續有屋主換手賣掉，包括「帝寶」、「西華富邦」、「敦南樞苑」、「信義之星」等，除「西華富邦」持有超過10年換手的帳面獲利超過3成外，其它多數不是平盤，就是已不復當年最高單價的風采。

根據內政部實價網最新資訊，4月揭露「西華富邦」13樓總價為2億2850萬元，對比2015年8月入手總價1億7463萬元，11年後換手出脫獲利金額約5387萬元、帳面增值幅度超過3成。

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反觀「敦南樞苑」7樓，1月揭露總價2.8億元，對比第一次揭露總價2億8880萬元，反而換手易主價格是小幅讓利880萬元；至於，屋齡已達24年的「信義之星」，頂樓戶14樓每坪揭露單價約170萬元，對比該豪宅單價最高時，每坪曾衝破190萬元，也是有著相當幅度的差距。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，過去台灣超高淨值富豪平均持有住宅，除1戶自住外，其它置產數量約5.4戶，高於國際的3.7戶水準，這幾年雖然經濟基本面強健、股市表現屢創新高，但礙於政府限貸、限購持續出招，再加上地緣政治風險持續升高，過往股房連動或是資產重配置的經驗幾乎已不復存在。

豪宅因為政策管制，導致過去搶購、追價的趨勢不再，反而社區、個案的缺陷開始被放大檢視。即便有新案推出，吸引的對象則以換屋或是二代需求為主。

豪宅追價動能消失

因此，既有的資深豪宅面對總價、風格、設備等包袱，很難再創溢價，尤其是裝修、拆除成本暴增，也讓買方會進一步比較進場新、舊豪宅的成本、效益。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，2014年前的房市多頭高峰期，北市多個一線豪宅建案每坪開價站上300萬元，且成交價高標多落在每坪250萬至290萬元，堪稱豪宅最風光時刻。而十幾年過去了，如今豪宅成交價高標多為每坪220至250萬元，信義計畫區甚至有豪宅成交單價每坪跌破200萬元，顯示豪宅市場供過於求、高處不勝寒的窘境。

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