世界健身-KY第1季每股賺2.01元 創單季歷史新高

世界健身-KY（2762）今天公布第一季合併營收達28.11億元，年增9.38%；稅後淨利2.19億元，年增約345％，每股盈餘2.01元，創單季歷史新高。（世界健身-KY提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕世界健身-KY（2762）今天公布第一季合併營收達28.11億元，年增9.38%；稅後淨利2.19億元，年增約345％，每股盈餘2.01元，創單季歷史新高。

世界健身-KY表示，第1季營收持穩向上，受惠於成本縮減得到成效，加上營業費用管控得宜的正面幫助，毛利率、營業利潤率同步較上季改善，帶動獲利顯著走揚。

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相較於去年同期，世界健身-KY則拜會員收入、教練課程、零售等多方面的強勁成長，推升營收年增9.38%，稅後淨利更年增達3.45倍，每股盈餘2.01元，為連續第4個季度成長，並創下掛牌以來單季新高紀錄。

世界健身-KY董事會亦通過去年每股配發現金股利約1.81元，及自資本公積發放每股現金股利約1.83元，合計現金股利達每股約3.64元。

世界健身-KY董事長柯約翰表示，去年成功走過轉型的調整，對於今年後市展望深具信心，預期成長動能將在夏季月份持續加速。

在實體據點擴張方面，公司計畫於今年新增12至15家據點，並精準鎖定具備即時獲利貢獻潛力的地點。

為衝刺同店銷售成長，世界健身-KY將持續導入創新產品，包括在全台推出一對一及小班制專業皮拉提斯（Pilates）課程。

公司也將同步推出 AI 驅動的健康管理平台，預計自第3季起為公司營運增添進一步的成長動能。

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