研揚邊緣AI佈局發酵 機器人、半導體、軍工三箭齊發

研揚總經理林建宏今天在法說會指出，目前AI專案已從過去概念驗證階段。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研揚科技（6579）邊緣AI布局持續發酵，隨著人工智慧（AI）應用從雲端資料中心逐步走向實體場域，管理層看好機器人、半導體與軍工安防將成為今年三大成長動能，並帶動Edge AI（邊緣AI）業務高速成長。總經理林建宏今天在法說會指出，目前AI專案已從過去概念驗證（POC）階段，逐漸進入實際量產與落地階段，全年維持雙位數成長「應該不是太大問題」。

林建宏表示，去年AI Edge產品線年增幅度達115%，成為公司成長力道最強的其中一類產品，帶動整體營運回溫。目前AI相關應用已不再侷限於大型雲端資料中心，而是開始進入工廠、交通、醫療、零售與軍事等實際場域，形成所謂Physical AI（實體AI）趨勢。

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研揚進一步說明，目前AI應用主要聚焦五大方向，包括半導體、機器人、軍事安防、交通以及AI Agent，其中機器人、半導體與軍工需求成長最為明顯。今年機器人相關訂單明顯優於去年，客戶涵蓋協作型機器人、半導體設備應用，以及日本大型機器人廠控制器，中國市場則包括宇樹科技、優必選等業者。

在半導體領域，研揚已逐漸將產品導入晶圓與精密製造流程，例如透過AI影像辨識進行晶片定位與品質檢測，降低生產偏移與報廢率，同時提升良率與自動化效率。至於軍工與安防領域，已切入無人機、反無人機以及海上監控等應用，透過AI進行即時辨識與偵蒐，中東市場需求尤其明顯。

研揚觀察，除了實體AI應用，企業AI代理需求也開始升溫，愈來愈多企業希望在內部部署AI能力，但未必願意自行建置大型資料中心，因此開始採購AI工作站或AI一體機設備。中國市場目前已有電信商推出AI工作站租賃模式，結合司法、稅務等場景化的代理服務，中小企業可透過月租方式導入AI應用，帶動相關標案與出貨需求增加。

研揚表示，公司策略定位並非自行開發大型AI模型，而是專注提供AI硬體平台，並與英特爾（Intel）、超微（AMD）及各領域獨立軟體開發商（ISV）合作，共同開發垂直市場解決方案，加速AI導入不同產業場域。

營運方面，研揚目前訂單能見度約達6個月，第一季接單出貨比（BB Ratio）約1.35，維持健康水準，全年仍以營收成長20%為目標。管理層認為，隨著AI專案逐步進入放量階段，加上工業AI需求持續擴大，今年AI相關業務仍有機會維持接近倍增的成長速度。

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