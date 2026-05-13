撼訊多卡工作站下半年放量 AI營收占比年底拚高個位數

撼訊總經理陳劍威看好公司在邊緣AI的佈局，可望增添未來營運動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕二線板卡廠撼訊（6150）積極擴大邊緣AI（Edge AI）與地端AI布局，瞄準企業「不上雲」的在地化運算需求。總經理陳劍威今天在法說會指出，今年AI相關營收占比將由目前低個位數提升至高個位數，下半年包括AMD Holo Mini AI工作站、多卡系統方案將陸續出貨，同時攜手台灣與北美伺服器ODM合作，搶攻企業AI部署與資料中心商機。

撼訊觀察，近年市場需求已從傳統PC gaming逐步擴展至創作者、生產力應用、HPC（高效能運算）、工業應用與Edge AI場域，公司也同步調整營運方向，除持續經營AMD Radeon顯示卡市場外，也強化多卡運算、液冷散熱與AI工作站布局，並建立邊緣AI系統與軟體生態。

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陳劍威指出，撼訊目前已推出工作站與機架式系統方案，可支援雙卡、四卡、八卡，甚至16卡／32 GPU架構，並與美國及台灣伺服器ODM合作開發解決方案，應用範圍涵蓋企業地端AI推論、大型語言模型（LLM）運算，以及Agentic AI等場景。

陳劍威提到，考量企業近年提高對於隱私與資安的重視，地端AI需求快速增加，公司也在AMD平台上提供客製化支援，協助企業將AI應用從雲端轉移至在地端執行，同時支援NVIDIA、AMD與Intel等多平台架構。針對大型模型需求，亦可透過多卡運算進行記憶體聚合與算力調校。

在產品布局方面，撼訊指出，AMD AI Pro 9700工作站顯示卡已取得台灣一線系統廠與北美伺服器大廠認證，產品採RDNA 4架構，支援PCIe 5.0與多卡設計，主攻高階AI運算與伺服器市場。另規劃下半年推出AMD Holo系列Mini AI工作站，最高可支援128GB VRAM與256GB高頻寬記憶體，瞄準Edge AI與本地AI工作站需求。

除了AMD平台，撼訊旗下撼與科技亦持續擴大Intel 與邊緣系統方案布局，目前已完成16卡／32 GPU系統規劃，未來可對應大型AI模型部署需求，並預計今年下半年正式出貨，AI系統相關營收占比將逐步提升至接近10%。

不過，撼訊也坦言，PC市場今年仍面臨壓力，外部調研預估今年PC市場可能下滑8%至10%，加上DRAM與SSD價格持續攀升，消費性需求受到擠壓。不過公司將持續採取「量縮毛利穩」策略，透過策略性備料、台灣在地生產彈性與高毛利AI產品，降低市場波動影響。

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