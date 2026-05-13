外媒點名台積電勢不可擋！加入3兆美元俱樂部前趕緊買進

台積電製程技術首屈一指，被公認為最先進的半導體代工廠，佔據全球晶片市場72%的佔額，並生產超過90%的尖端半導體產品。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕目前市值達到或超過1兆美元的公司共有13家，但只有4家公司躋身市值3兆美元的精英俱樂部：輝達（5.3兆美元）、Alphabet （4.6兆美元）、蘋果（4.3兆美元） 和微軟（3兆美元）。外媒The Motley Fool周三（13日）報導，趁台積電還沒加入3兆美元俱樂部前，應該趕緊買進這支勢不可擋的股票。

台積電在過去一年中市值增加了超過1兆美元，未來可能還會繼續成長。

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台積電是全球規模最大、最受推崇的半導體代工廠之一，有望在未來幾年內躋身三兆美元公司之列。該公司強大的晶片製造能力正助力人工智慧（AI）的蓬勃發展，推動其業務和財務業績再創新高。

台積電製程技術首屈一指，被公認為最先進的半導體代工廠。該公司佔據全球晶片市場72%的佔額，並生產超過90%的尖端半導體產品。因此，隨著企業紛紛轉向人工智慧領域，對全球最尖端晶片的需求日益增長，台積電的業務也蓬勃發展。

台積電是資料中心、高效能運算和人工智慧領域先進處理器的主要製造商，這些領域的產品佔其銷售額的61%。同時，台積電在智慧型手機晶片市場也佔據主導地位，智慧型手機晶片佔其銷售額的26%。

台積電第一季業績表現亮眼。營收達359億美元，年增41%，季增6%，連續第4季實現加速成長，推動每股盈餘（美國存託憑證）成長58%至3.49美元。

台積電的獲利能力持續提升，毛利率年增740個基點至66.2%，營業利益率年增960個基點至58.1%。公司規模和槓桿率的不斷提高預計將進一步推動利潤率的成長。

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