國科會主委吳誠文參訪成大晶體研究中心 聚焦次世代半導體布局

國科會主委吳誠文（左）率團訪視成大晶體研究中心。（成大提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學晶體研究中心今（13）日在成大台達大樓舉辦「晶體與化合物半導體科技發展交流會」，國科會主任委員吳誠文率團出席，並邀集國內半導體產業高層與學界代表齊聚一堂，透過深化「政策×產業×學研」3方合作，為台灣次世代半導體發展擘劃方向。

吳誠文表示，全球局勢變動，包括疫情、地緣政治與氣候變遷等挑戰，反而為台灣帶來新的契機。他指出，產業已成為台灣推動國際鏈結的重要力量，此次交流會集結光電與半導體領域關鍵意見領袖，相關建言都將作為政府後續施政的重要參考。

請繼續往下閱讀...

吳誠文表示，在AI浪潮下，政府也將從國家戰略高度協助產業鏈整體發展，期待未來台灣不僅在晶圓代工持續領先，更能從上游材料出發，建構涵蓋光通訊、AI機器人等完整產業生態系。

交流會展示成大晶體研究中心多項前瞻研究成果。圖為12吋N-type SiC晶錠及8吋半絕緣SiC晶圓。（成大提供）

國立成功大學晶體研究中心於去（2025）年揭牌，由半導體學院副院長周明奇教授主持。他指出，中心已在碳化矽（SiC）與氧化鎵（Ga₂O₃）等次世代化合物半導體材料領域建立關鍵技術優勢，並積極推動技術邁向產業應用，提升台灣在全球半導體市場的競爭力。

訪團此行也實地參訪磊晶製程、無塵室、大尺寸晶體生長設備及Ga₂O₃實驗室等核心設施，對整體研發環境與技術量能表達高度肯定。成大晶體研究中心目前已展現多項前瞻成果，包括大尺寸SiC單晶與磊晶技術、Ga₂O₃超寬能隙材料、晶體成長與高溫製程關鍵技術等，並以「異質整合」為核心，串聯材料、製程、元件到次世代封裝，打造完整技術鏈與國家級研發平台。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法