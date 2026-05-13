川習會若達「這項」突破 三星、SK海力士優勢將被削弱

美國總統川普和中國國家主席習近平將於14日舉行高峰會。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普和中國國家主席習近平將於週四（14日）舉行高峰會，市場的焦點在於華府和北京能否就稀土供應和半導體貿易限制達成協議。《南韓時報》13日報導，根據分析人士表示，美中半導體緊張局勢可能出現緩和、華府放鬆對中國的晶片出口管制，這可能會削弱南韓兩大晶片巨頭三星電子和SK海力士在長期貿易爭端中享有的一些優勢。

近年來，隨著中美緊張局勢升級，南韓晶片製造商成為主要受益者，因為全球客戶越來越多地轉向南韓供應商，認為這些供應商受貿易和技術衝突的影響較小。

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從南韓的角度來看，人們越來越擔心華府可能會放鬆對中國晶片製造設備的某些出口管制，以換取更穩定的稀土供應，這可能會使中國企業在晶片生產方面重新獲得發展勢頭。

NH投資證券分析師趙妍珠（音譯，Cho Yeon-joo）表示，繼去年10月的美中峰會之後，北京似乎更有優勢利用其對稀土供應的控制，從華府那裡獲得讓步，包括可能放鬆半導體出口限制。她補充說，如果中國企業在先進晶片生產方面取得進展，從長遠來看，這種情況可能對韓國記憶體晶片製造商不利。

投資人也密切關注此次美中高峰會，預計將重點討論貿易和經濟問題的會談是否會影響南韓以出口為導向的股市，尤其是近期推動股市上漲的半導體股票。

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