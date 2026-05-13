凌華發動邊緣AI布局 機器人、半導體與智醫成三大引擎

凌華AI邊緣運算布局加速落地，機器人、半導體設備與智慧醫療正成為下一階段重要成長引擎。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠凌華（6166）AI邊緣運算布局加速落地，機器人、半導體設備與智慧醫療正成為下一階段重要成長引擎。其中，機器人相關業務目前已占整體營收約6%至7%，醫療科技占比也達15%至16%，公司並持續擴大全球在地化供應鏈布局，搶攻AI實際落地商機。

凌華今天在在法說會指出，整體來看，今年第一季在手專案新增17個，預計未來3年可望貢獻約0.92億美元（約新台幣29億元）業績，目前視覺效果處理器（VPU）產品線訂單狀況符合預期、甚至略優於預期，公司也希望全年BB Ratio（接單出貨比值）能維持去年1.25以上的水準，反映客戶需求仍具一定能見度。

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從區域市場來看，美國仍是凌華最大市場，占比達34%，年增幅高達130%；亞太地區年增34%，其中日本市場歷經數年整理後已逐步復甦，將成為未來重要成長動能。凌華也提到，今年第一季已觀察到台灣半導體及後段設備客戶需求明顯增強，歐洲市場則在經歷戰爭與疫情衝擊後逐步回溫，有望成為下一個高成長支柱。

AI布局方面，凌華強調，公司已不再只是傳統工業電腦廠，而是朝向AI企業轉型，除將AI導入自家工廠，也持續發展AJAIAgent平台與Portfolio Studio工具，協助客戶更快導入AI技術，並聚焦製造、機器人、醫療、軌道交通、半導體及能源等垂直場域。

關於機器人領域，凌華目前除了投資，也整合自家電腦、GPU、運動控制、視覺感測與LiDAR等技術，發展AMR（自主移動機器人）、協作機器人（Cobots）及未來人形機器人相關應用，未來將優先切入醫療、工業自動化與半導體等市場。

此外，凌華也看好AI帶動的半導體與能源需求，目前已有不少客戶在半導體前段、後段及測試環節導入AI整合方案；能源方面，則因應AI運算帶來的高耗能需求，正與國內廠商合作開發第二代再生能源系統，並與大型客戶推進邊緣端AI能源管理計畫。

因應地緣政治與關稅風險，凌華近年也積極調整全球供應鏈布局，去年已在美國找到SMT與PCB合作夥伴，並在矽谷建立可進行組裝與測試的據點，目前也持續尋找中南美洲合作夥伴，以提升北美在地化製造能力。

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