東捷資訊第一季EPS 0.79元 未來AI應用持續發酵

東捷資訊今日公告第一季財報。圖為董事長高尚偉。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕資訊服務廠商東捷資訊（6697）今日公告第一季財報，其中稅後淨利2172萬元，每股稅後盈餘（EPS）0.79元。該公司指出，AI應用議題發酵，企業對數據治理需求上升，接連帶動ERP上雲與智慧營運需求，營運隨專案認列時程穩健成長。

針對首季營運成績，東捷資訊也說明，由於公司積極投入開發AI相關加值應用、擴編資安團隊與建置軟硬體，致成本費用較去年同期增加，因而影響首季獲利。

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不過，隨著企業進行數位轉型與AI導入需求持續升溫，相關投資有助強化公司在企業資安、智慧製造、數據治理與雲端整合等高附加價值服務的競爭優勢，為後續營運成長奠定基礎。

展望未來發展，東捷資訊說明，隨著企業舊ERP系統面臨更換潮，帶動市場掀起新一波雲端ERP升級需求，公司已接連獲得多項新客戶專案，包含全球線性傳動領導品牌、現代化生物科技企業與水泥製品製造廠等SAP Cloud ERP建置案，協助企業汰換舊有ERP系統。

東捷近期亦協助既有客戶，包含全球知名合成樹脂製造商與生技製藥業客戶，將舊版SAP ERP升級成新一代SAP Cloud ERP，實現營運核心雲端同步管理，提升營運效率與決策精準度，這些相關專案將逐步認列貢獻。

東捷資訊董事長高尚偉指出，隨著生成式AI應用快速普及，企業數位轉型進一步延伸至數據治理與能源管理等更深層的營運整合需求。東捷資訊不僅持續取得新客戶專案，同時深耕超過250家跨領域客戶群，持續透過既有ERP架構，延伸導入AI、流程自動化與數據治理等解決方案，提升整體營運效率與管理效能。

展望未來，東捷資訊指出，將持續進軍跨產業場域，推廣AI加值應用與智慧能源整合解決方案，並透過跨部門組織協作，將顧問服務、智慧製造、AI資安與雲端整合等核心優勢，拓展客戶服務範圍，提升整體營運規模與市場競爭力，公司對未來發展抱持審慎樂觀。

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