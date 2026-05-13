東元秀無人機、機器人產品 搶攻北美市場

東元聯手子公司西屋馬達首次登上美國底特律「XPONENTIAL 2026國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）近期持續耕耘無人機、機器人等新商機，聯手子公司西屋馬達首次登上美國底特律「XPONENTIAL 2026國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，展出無人機扁線動力系統與All-in-One機器人關節模組。

東元指出，公司積極佈局快速增長的商用無人機（UAV）與智慧機器人市場，憑藉子公司TECO-Westinghouse的德州在地化服務，提供客戶「從產品到售後」的完整解決方案與服務支援。

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東元電機總經理高飛鳶表示，此次不僅是東元尖端機電整合技術的成果展示，更是深化北美市場布局的關鍵一步，東元產品將直接對應北美客戶在農業、物流、自動化等領域對高效能、高可靠性解決方案的迫切需求。

高飛鳶也說，東元目標將與北美無人機整機廠、無人機即服務（DaaS）的供應商及機器人開發者建立深度合作，進一步提升東元在北美智慧動力系統市場的領導能見度。

東元本次展出應用於10至100公斤級高酬載商用無人機的動力解決方案，搭載T Power Air 12.5kW扁線馬達與T Power Air TE250大功率電子調速器。東元已成功將現有EV主流扁線技術導入無人機馬達動力系統，其單軸最大拉力高達76.5公斤，為重載應用（如農藥噴灑、物流運輸）提供強勁動力。相較傳統無刷直流馬達（BLDC），效率顯著提升，可延長無人機飛行時間約20%，解決續航痛點。

此技術已成功導入現有農用無人機客戶，驗證其卓越性能。為強攻北美核心市場，東元正積極推進產品驗證，預計於2026年底取得Green UAS認證，以滿足北美市場之高規格應用供應鏈的嚴格要求。

此外，針對中型物流無人機市場的快速崛起，東元同步規劃開發低稀土版的扁線馬達，展現其靈活的市場策略與技術儲備。

東元也說明，此次同步展出All-in-One 機器人關節模組系統。整合無刷電機、行星減速機、編碼器與感測器等關鍵元件，具備高可靠性、高精度控制與優異環境適應能力，可廣泛應用於機器手臂、四足機器人及人形機器人等智慧移動系統。展現東元於高精密機電與智慧控制技術的研發成果，也持續深化智慧自動化與新世代機電應用佈局。

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