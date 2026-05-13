智庫調高南韓今年經濟成長預期至2.5％

南韓開發研究院（KDI）將南韓今年實際國內生產毛額（GDP）成長預期上調至2.5%。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓開發研究院（KDI）今（13日）稍早公布《2026年上半年經濟展望》報告，將南韓今年實質國內生產毛額（GDP）成長率預估上修至2.5%，較今年2月預測值提高0.6個百分點。

KDI表示，鑒於半導體出口表現亮眼、內需持續回溫，南韓經濟復甦動能穩健，因此決定上調今年經濟成長預期。同時，KDI也預估南韓明年經濟成長率為1.7%，指今、明2年的GDP成長率均高於潛在成長水準，顯示整體經濟仍處於擴張階段。

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KDI分析，雖然中東戰事推升物價壓力，但在所得改善與政府支援政策帶動下，預期今、明2年民間消費將分別成長2.2%與1.5%。此外，在半導體出口強勁帶動下，南韓今、明2年的經常帳順差預估將達2390億美元與2137億美元（約新台幣7.53兆元與6.73兆元）。

在通膨方面，KDI表示，受到中東衝突推升油價及景氣回溫影響，預估今年居民消費者物價指數（CPI）將上漲2.7%，較前次預測上調0.6個百分點；而明年CPI漲幅則預估放緩至2.2%。

KDI認為，半導體出口改善帶來的正面效益，大於中東戰爭造成的負面衝擊，因此上修今年GDP成長預測。不過，若半導體供應能力進一步快速提升，經濟成長率仍可能高於預期；但中東局勢升溫及三星電子工會總罷工等不確定因素，依然是潛在風險。

KDI建議，在通膨壓力升高的情況下，政府應採取更具彈性的貨幣政策，包括必要時升息，以穩定物價與經濟。

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