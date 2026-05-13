專家揭50歲後「最危險」9種金錢習慣 年薪再高都可能翻車

知名理財專家分享了50歲以後可能造成重大損失的9個理財習慣。（本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國知名財經專家Dave Ramsey指出，許多人在50歲後仍持續保有錯誤金錢習慣，往往會讓退休生活陷入巨大風險。由於退休後收入來源有限、可重新累積財富的時間變少，一些年輕時看似無傷大雅的理財問題，到了中高齡階段，代價往往會被無限放大。以下是他點名50歲以後最危險的9種財務習慣。

1.帶著債務退休：他認為，「債務是累積財富最大的阻礙」。尤其退休後收入固定，房貸、車貸與信用卡債都會持續侵蝕現金流。一旦停止工作，這些每月支出將變得更加沉重，即使現在覺得「還能負擔」，退休後也可能迅速失控。

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2.退休儲蓄不到收入15%：Dave Ramsey建議，不論年齡多大，至少應將總收入的15%投入退休儲蓄。尤其50歲後，因為剩餘投資時間有限，每少存一筆錢，都可能嚴重影響未來退休金規模。即使有補充提撥制度，也很難彌補多年儲蓄不足的缺口。

3.只靠社會福利過退休生活：Dave Ramsey強調，社會福利制度本來就不是設計來讓人「完全退休養老」的，而只是基本安全網。如果退休後完全依賴政府補助，生活品質通常不會太理想。他直言「你不會想只靠社會福利過日子，那不是好的人生。」

4.沒有預算規劃：許多人不做預算，以為只是「花比較自由」，但實際上容易讓金錢流向失控。他認為，預算的本質不是限制，而是讓每一塊錢都有明確用途。尤其接近退休後，支出彈性下降，任何財務錯誤都可能變得更加昂貴。

5.收入變高、卻越活越窮：他批評不少高收入族群陷入「生活升級陷阱」，薪水提高後，開始買更好的車、更昂貴的配備與奢侈品，看似成功，實際卻背滿貸款。他形容很多年薪六位數美元的人，「表面風光，但其實什麼都沒有，只剩一堆分期付款。」

6.以為高收入能掩蓋亂花錢：他認為，真正拖垮財務的，往往不是單一大筆消費，而是大量「看起來沒什麼」的小支出，例如外食、衝動購物、訂閱服務與裝潢升級。年輕時或許還能靠未來收入彌補，但50歲後若仍不控制支出，退休生活很容易出現危機。

7.購買分時度假產品（Timeshare）：他長年痛批分時度假制度是「合法詐騙」。這類產品除了前期費用高，還伴隨管理費與限制，未來也很難轉售。對50歲以上族群來說，把退休資金綁在無法增值、又難脫手的產品上，風險相當高。

8.退休卻沒有人生規劃：Dave Ramsey認為，退休不只是「不工作」，而是需要新的生活目標。如果每天只剩打高爾夫、釣魚與享樂，長期反而容易失去人生重心。他直言「只追求享樂的人生，很容易把自己搞垮。」

9.認為「現在開始太晚了」：他指出，很多50歲以上的人會認為自己錯過最佳理財時機，因此乾脆放棄改善財務。但這種想法本身，就是最危險的陷阱。即使起步較晚，只要改變習慣、持續儲蓄與控制支出，仍然有機會改善退休生活品質。

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