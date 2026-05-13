女經理涉採購弊案 宜特聲明公司未涉入

宜特高速訊號部門經理許乃英。（記者劉詠韻攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕檢測分析廠宜特（3289）女經理爆發涉入採購弊案，被指利用客戶委託宜特驗證高速訊號機會，拿3家公司假發票灌水報價，浮報上千萬元牟利，凌晨被檢調單位依違反證交法以100萬元交保，並限制出境出海；針對此事，宜特聲明指出，全案目前已由法務部調查局介入調查，公司除了將配合調查之外，也將啟動內部稽核機制，以釐清事實及責任歸屬，並強調此案目前並無其他員工涉案，宜特公司也未涉入。

宜特表示，惟如經查明特定員工涉及任何違反法律或公司規範情事者，公司將採取必要懲處，絕不寬貸。同時，宜特也將持續強化內部管理與法遵機制，落實企業治理與誠信經營原則，以維護客戶、股東及社會大眾的信賴。

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調查局台北市調處獲報，指宜特科技許姓女經理與欣技資訊公司江姓業務，利用客戶委託宜特驗證高速訊號機會，拿3家公司假發票灌水報價，浮報上千萬元牟利，辦案人員昨搜索並約到案，台北地檢署漏夜偵訊後，凌晨依違反證交法命許女100萬元、江男300萬元交保，並皆限制出境出海。

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