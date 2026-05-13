Google、輝達雙引擎點火 法人喊鴻海330元

鴻海持續佈局AI伺服器市場，本土法人給予330元目標價。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）AI伺服器布局獲得市場青睞，本土法人最新報告指出，在輝達（NVIDIA）次世代AI伺服器平台Vera Rubin，以及Google自研TPU需求同步推升下，鴻海AI伺服器出貨動能將持續增強，加上iPhone 17需求優於市場預期，決定維持「買進」評等，並將目標價由305元上調至330元。

法人指出，2026年AI伺服器需求仍將維持高成長，其中輝達機櫃（Rack）出貨量預估將達7.5萬櫃，2027年進一步增至10萬至11萬櫃，鴻海今年有望拿下約40%出貨比重，明年則提升至50%。此外，Vera Rubin導入模組化主板設計後，零組件整合程度提高，也有助於提升ODM廠獲利能力。

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除了輝達之外，法人分析，Google最新推出的TPU 8t與TPU 8i分別鎖定模型訓練與推論市場，預估Google TPU機櫃出貨量將由2026年的6萬櫃，成長至2027年的10.5萬櫃、年增75%。由於既有供應商Celestica產能未必能完全消化新增需求，鴻海有機會進一步取得更多訂單。

法人認為，AI伺服器需求升溫，也同步反映在鴻海首季營運表現。鴻海2026年第一季營收達2.13兆元，季減18%、年增30%，高於市場預期，並創歷年同期新高，主因微軟（Microsoft）與Meta需求強勁，帶動AI伺服器出貨增至6000櫃，同時iPhone出貨表現也優於預期。

在智慧手機業務方面，法人指出，市場原先預期iPhone 17系列在摺疊手機問世前需求可能偏弱，但實際銷售優於預期，主要受惠相機、螢幕與電池升級帶動換機需求。由於鴻海仍為iPhone主要組裝廠，負責約70%至73%產能，因此iPhone銷售回溫也有助於挹注營收與獲利。

法人預估，鴻海2026年每股盈餘（EPS）達18.41元，2027年進一步提升至21.99元，高於市場研判的16.86元與20.01元。有鑑於AI伺服器從GB200、GB300逐步邁向Vera Rubin世代，市場也開始重新評價ODM廠在AI基礎建設中的角色，從過往低毛利代工，逐步轉向具備系統整合能力的AI基建供應商，帶動評價持續提升。

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