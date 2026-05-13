泓德能源聚焦AI算力用電商機、打造亞洲第一大電力交易平台。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源 （6873） 今 （13） 日舉行十周年紀念展覽，董事長謝源一表示，隨著AI長期需求看漲，算力中心建置成為產業剛需，泓德能源將以台灣、日本與澳洲市場布局為基礎，推動涵蓋製造層、設備層、資產層、服務層與市場層的「五層架構」，打造下一階段成長動能，總經理周仕昌也說，希望未來十年都能維持兩位數字的成長，朝「亞洲第一大電力交易平台」的目標邁進，他看好今年下半年營收優於上半年，海外營收占比可達三成。

泓德能源自2016年以光電案場開發起步，逐步拓展至資產管理與維運，2021年串聯售電、儲能與充電，打造以AI與數據為核心的智慧電力服務體系，2024年起，泓德能源進一步進軍日本與澳洲市場，攜手國際夥伴將台灣經驗拓展至海外。

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謝源一表示，泓德第一個十年從台灣走向日本、澳洲，從光電開發工程起步，逐步拓展至資產管理與電力服務，也從興櫃走向上市，完成集團事業與組織的整合，未來，泓德能源將持續秉持「智慧綠能，隨手可得」的使命，推動家家光充儲、戶戶碳中和的長期願景。

總經理周仕昌表示，下一個十年，泓德能源將進一步走向能源平台服務，以長期合約、自由化電力市場服務、規模化整合 AI 供應鏈為成長策略。面對 AI 算力中心與大型用電戶對穩定低碳電力的需求提升，市場真正需要的將不只是單一電源，而是能整合再生能源、儲能、調度與長期合約的組合式方案。泓德能源將以容量訂閱制為核心，透過五層架構，協助企業把電力轉為可規劃、可避險的營運資源，朝「亞洲第一大電力交易平台」的目標邁進。

他認為，全球電價波動將愈來愈劇烈，尤其台灣綠電現貨市場年底即將上路，電力市場將從傳統能量市場，進一步延伸至輔助市場與容量市場，未來電力將從一次性交易，轉變成類似影音平台的「訂閱制服務」；周仕昌也說，近年AI資料中心快速擴張，但各國政府多要求須具備「穩定電源與綠電來源」，目前與日本、澳洲算力中心業者合作，期待上半年能夠開花結果。

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