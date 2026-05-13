中菲行第1季獲利年增 EPS 1.66元

中菲行董事長錢文君。（中菲行提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中菲行（5609）第1季集團營業額為71.26億元，較去年同期減少0.9%；稅後淨利為2.34億元，年增1.8%；每股盈餘（EPS）為1.66元。

中菲行指出，儘管第1季全球物流市場仍面臨運價壓力、地緣政治風險升高與美國關稅政策調整等挑戰，但憑藉高科技與 AI 相關貨量成長、多元供應鏈需求增加，以及全球營運網絡與數位化能力，支撐整體獲利表現維持成長。

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中菲行指出，第1季整體貨運量持續擴大，受惠於客戶出貨需求支撐，集團空運貨運量較去年同期成長約20%，海運貨運量年增近10%，反映企業持續推動 China+1、區域製造與多地備援布局，帶動跨區域物流、多元運輸模式與供應鏈彈性配置需求持續提升。

第1季空運市場方面，亞洲出口至美國及歐洲需求較去年同期維持穩定，高科技、半導體及 AI 基礎建設與高科技供應鏈需求仍為主要成長動能。隨著相關需求持續增加，客戶對時效性、供應鏈可視性與跨區域協同能力的要求亦明顯提高。然而，受全球整體運力逐步恢復及電商貨量成長放緩影響，市場運價較去年同期仍承受一定壓力。隨著中東地區緊張情勢升溫，部分航線因避開受影響空域而延長飛行時間，加上燃油價格上揚，航空公司陸續調整燃油附加費與航班配置，推升整體物流成本。部分客戶亦開始重新配置運輸模式，透過海空聯運、鐵路與區域轉運樞紐等方案，在成本、時效與供應鏈風險之間取得平衡。

海運市場方面，中菲行表示，跨太平洋航線需求整體仍偏審慎，船公司持續透過艙位控管與運價調整，以維持市場供需平衡與運價穩定。另一方面，中東局勢與荷姆茲海峽潛在風險，使市場對全球能源供應與航運通道穩定性的關注升高，亞洲主要轉運樞紐包括新加坡、馬來西亞、印度及斯里蘭卡等地港口壅塞情況亦有所增加，對航線穩定性與運輸交期帶來壓力。

此外，美國貿易政策與關稅制度持續變動，包括 IEEPA 關稅退款機制推進，以及 Section 232 關稅新制正式上路，使企業對產品分類、關稅適用、貿易合規與供應鏈配置的需求明顯提升。市場需求亦逐漸由傳統運輸服務，延伸至結合關稅管理、供應鏈重組與區域製造布局的整合型供應鏈解決方案。

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