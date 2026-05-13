國際銅價續高助攻 綠電再生首季獲利創近3年新高

國際銅價續高助攻!

綠電再生首季EPS 0.22元創近3年新高。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受到國際銅價續高助攻，綠能環保股綠電再生（8440）今年首季財報繳出亮麗成績單，單季稅後盈餘1081萬元、每股稅後盈餘（EPS）0.22元，寫下近3年來單季獲利新高。

綠電再生以「廢棄物回收處理業務」為主，今年第1季營收1.8億元、年減約25.8%，雖然營收規模下降，但成本控制及優化財務結構雙管齊下，單季毛利率來到17.5%、年增8.6%，單季營業利益年增率高達70.7%，本業經營效率顯著提升。

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更重要的是，2025年底至2026年初全球銅價飆升，倫敦金屬交易所（LME）銅價去年12月單月漲幅逾15%，今年1月更站上每噸1.3萬美元大關，截至5月為止銅價持續高檔震盪，對廢金屬回收業者的原料售價與獲利空間形成正面支撐。

綠電再生表示，隨氣溫逐漸升高，廢家電及廢資訊回收量也逐漸提升，且適逢國際原物料高漲，有助於永續經濟產業迎接產業旺季，業績穩定，有望帶動營運續創佳績。

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