00981T第5次配息出爐！年化殖利率逾6.5％ 5/19日除息

凱基雙核收息債股平衡ETF基金 （00981T），公告掛牌上市以來第5次配息（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基雙核收息債股平衡ETF基金 （00981T），公告掛牌上市以來第5次配息，每受益權單位擬配發新臺幣0.065元，以昨（12）日收盤價11.88元計算，換算預估年化配息殖利率達6.57%。預計5月19日除息，6月12日發放，有意參與除息的投資人，5月18日為最後買進日。

平衡凱基雙核收息（00981T）ETF研究團隊指出，近日債市受到多項市場消息影響，整體利率普遍走高，且聯準會貨幣政策維持偏緊立場，對中長天期利率形成上揚壓力；股市方面，AI行情仍為股市投資主軸，但後續股價表現，仍有賴企業的實質獲利能力表現。

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此外，台灣AI相關廠商受惠於美系CSP （雲端服務供應商）領導廠商持續擴大資本支出，長線多方優勢明顯，台股長線偏多看好。平衡凱基雙核收息（00981T）股票部位布局台股前25大市值公司，有望在台股多頭格局、集中火力之際，追求成長動能。台股震盪走高，但長線向上的趨勢並未改變，目前評價也位處合理區間上緣，建議投資人布局收益防守搭配AI成長。

凱基投信指出，為在台股市值的基礎上能有機會放大股息權益，00981T內建股息增益權重調整機制，在每年股息旺季（6至9月）前進行換股，確保投資策略在息收與成長機會不漏接。債券部位則鎖定擁有票面利率相對高的BBB級債，且選擇存續期間偏中短、承受的利率波動風險相對低的中短天期債券，有望展現出波動度相對可控、長期報酬表現具競爭力的特性。

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