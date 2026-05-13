去年上半年北市商家總營業額前十高商圈 「西湖商圈」拿下首位

西湖商圈周邊房市，住宅每坪均價約75萬元。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕 房仲業者彙整去年上半年台北市商家總營業額前十高商圈，由坐擁台達電全球總部、輝達研發中心坐落的「西湖商圈」坐上第一名寶座，亞軍則是「信義計畫區百貨商圈」。

不過，前十大商圈中，房市買氣最旺的則是「中山商圈」，而東區商圈則是每坪住宅單價最高、約106.5萬元。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，根據稅籍登記制度，企業總部營收也會納入商家總營業額計算，因此，西湖商圈因有台達電全球總部、輝達研發中心加持、2025年上半年商家總營業額高達4721億元，拿下北市第一名。

西湖商圈住宅每坪均價75萬元

陳金萍表示，這類高科技產業聚落不僅創造驚人產值，更磁吸大量高薪人才移入，觀察西湖商圈周邊房市，住宅每坪均價約75萬元，僅高於龍山寺商圈的每坪64.3萬元。而總營業額前十大商圈中，以中山商圈周邊住宅成交戶數最多，上半年有362件，而單戶平均總價1865萬元，也僅高於龍山寺商圈。

陳金萍指出，中山商圈緊鄰晴光美食聚落與圓山花博綠地，以中山北路三段、農安街與雙城街一帶為軸心，住宅每坪單價約81萬元。再觀察位於核心區的「東區商圈」，周邊住宅每坪則突破100萬元，陳金萍分析，東區商圈受惠大巨蛋營運與指標性都更案帶動，商業機能回流。

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