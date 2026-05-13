百億夫婿》鄭麗君夫婿沈學榮躍居旺宏第一大股東、身價翻倍估78億

行政院副院長鄭麗君的老公沈學榮是科技業大老闆，但她對另一半始終非常低調。她之前在接受壹電視《我是救星》節目主持人陳雅琳專訪時首度談到夫妻情，兩人原來是在參加2009年由林義雄發起的「人民作主千里苦行」運動時認識的，當時沈學榮參加千里苦行，當作是送給自己的生日禮物，從小自認是怪咖的鄭麗君認為，這個人一定也跟她一樣是個怪咖，就這樣遇到了人生的伴侶。（壹電視；資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）將於5月27日召開股東會，根據旺宏新揭露2025年的前十大股東重新洗牌，行政院副院長鄭麗君夫婿沈學榮分別以元大商業銀行受託信託財產專戶及居磁工業，合計達5萬1435張，以昨收盤價153元計算，市值超過78億元，再度遠超越旺宏董事長吳敏求持股1萬3440張、市值約20.56億元。

旺宏的2024年前十大股東名單，沈學榮是以個人名義排名第二大股東，持股達6萬3137張、持股比3.4%，以2024年旺宏收盤平均價26.26元估算，相當於一張股票價值僅2.626萬元，沈學榮當年持股市值約16.58億元。

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相較2024年，沈學榮於2025年持股旺宏水位雖減少1萬1702張，隨著記憶體缺貨漲價，旺宏股價水漲船高，他的持股市值卻暴增3.7倍，以昨收盤價153元計算，市值超過78億元。

根據旺宏新揭露2025年的前十大股東資料顯示，沈學榮以居磁工業負責人，持股約0.93%，另委由元大商銀信託財產專戶持股3萬4170張，持股比1.84%，名列十大股東之首，超越旺宏董事長吳敏求的1萬3440張。

另大通託管先進星光先進總合國際股票指數基金投資專戶持股旺宏2萬5097張、持股比1.35%為第二大股東；新制勞工退休基金持股2萬4583張、持股1.32%，排名第三大股東；大通託管梵加德新興市場股票指數基金投資專戶持股2萬2639張，排名第四大股東；旺宏旗下順盈投資持股2萬2587張，持股1.22%，排名第五大股東；美商摩根大通台北分行受託保管羅貝可資本成長基金投資專戶持股2萬2170張，持股比1.19%，排名第六大股東；國泰壽險以持股2萬1526張排第七；大通託管先進信託股票指數ＩＩ投資專戶持股1萬3093張，位居第十大股東。

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