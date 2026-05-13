波音4月訂單強勁成長 新機型進展同步推進

美國飛機大廠波音公司（Boeing）4月迎來顯著的訂單回升，單月新增135筆淨訂單。（示意圖，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》報導，美國飛機大廠波音公司（Boeing）4月迎來顯著的訂單回升，單月新增135筆淨訂單，幾乎與今年前3個月的總量相當。

截至今年前4個月，波音在扣除取消與機型轉換後，共取得284筆新訂單，為2014年以來同期最高。不過，儘管如此，波音仍落後主要競爭對手空中巴士（Airbus）。空巴截至4月30日已累計405筆淨訂單（扣除取消與轉換後），並於上月交付67架客機。

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在交付方面，波音4月共交付47架客機，較前1個月增加1架，包括34架737 MAX與6架787。由於高級座椅認證延遲，787交付仍受到一定影響，但波音仍維持全年交付90至100架的目標。

訂單方面，波音4月新增訂單包括57架737 MAX與51架787，多數來自未公開客戶；此外，還包括28架777X訂單，同樣來自未披露客戶。

同時，波音新一代廣體客機777X也持續推進認證進程。首架由漢莎航空（Lufthansa）訂購、配置為客運用途的777-9已於5月7日完成首次試飛。該機原訂於4月首飛，但因測試排程調整而延後，飛行測試時間亦會因各種因素持續調整，目前該機型仍在認證流程中。

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